  • BIST 93.043
  • Altın 194,427
  • Dolar 4,7262
  • Euro 5,4889
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

YSK ile YDÜ Arasındaki İşbirliği Protokolü Yenilendi…

»
YDÜ ile YSK arasında KKTC genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimleri ile Halkoylaması sahalarında her türlü teknik ve akademik işbirliği protokolü yenilendi.
YSK ile YDÜ Arasındaki İşbirliği Protokolü Yenilendi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, protokole, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik imza koydu. Protokol imza töreni sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yüksek Seçim Kurulu Sekreteri Neşe  Başkan ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Resmi Seçim ve Halkoylaması Sonuçları Halka Duyurulacak…
Protokol süresince, Yakın Doğu Üniversitesi yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimi ile Halkoylamasına ilişkin hazırlıkların yapılmasını, programın hazırlanmasını, sonuçların alınmasını ve bunların Radyo ve Televizyon vasıtasıyla halka duyurulmasını veya yansıtılmasını mümkün kılacak bilgisayar sistemlerini kuracak. Protokol gereği Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Seçim Kuruluna bilişim sistemleri konularında danışmanlık ve gerektiği takdirde teçhizat sağlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ Bahar Dönemi mezuniyet haftası için hazır18 Haziran 2018 Pazartesi 09:14
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi17 Haziran 2018 Pazar 17:45
  • “Film Afişlerinde Kıbrıs” Adlı Sergi, Ünlü Oyuncu Ayla Algan'ın Katılımıyla City Mall AVM’de Açıldı17 Haziran 2018 Pazar 17:30
  • LAÜ’de “Meraki” adlı tiyatro gösterimi sahnelendi17 Haziran 2018 Pazar 17:25
  • YDÜ’de Farklı Gruplara İngilizce Dili Öğretimi  Projesi Yıl Sonu Gösterisi Yapıldı17 Haziran 2018 Pazar 17:20
  • YDÜ İletişim Fakültesi’nde 1. Uluslararası Animasyon Etkinliği Düzenlendi…17 Haziran 2018 Pazar 17:15
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi17 Haziran 2018 Pazar 17:09
  • YDÜ Hemşirelik Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı17 Haziran 2018 Pazar 12:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi16 Haziran 2018 Cumartesi 16:31
  • LAÜ’nün V. Psikoloji Günleri yapıldı14 Haziran 2018 Perşembe 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti