YSK ile YDÜ Arasındaki İşbirliği Protokolü Yenilendi…

YDÜ ile YSK arasında KKTC genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimleri ile Halkoylaması sahalarında her türlü teknik ve akademik işbirliği protokolü yenilendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, protokole, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik imza koydu. Protokol imza töreni sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yüksek Seçim Kurulu Sekreteri Neşe Başkan ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Resmi Seçim ve Halkoylaması Sonuçları Halka Duyurulacak…

Protokol süresince, Yakın Doğu Üniversitesi yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Seçimi ile Halkoylamasına ilişkin hazırlıkların yapılmasını, programın hazırlanmasını, sonuçların alınmasını ve bunların Radyo ve Televizyon vasıtasıyla halka duyurulmasını veya yansıtılmasını mümkün kılacak bilgisayar sistemlerini kuracak. Protokol gereği Yakın Doğu Üniversitesi, Yüksek Seçim Kuruluna bilişim sistemleri konularında danışmanlık ve gerektiği takdirde teçhizat sağlayacak.