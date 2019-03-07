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“Yüksek hizmet kalitesi, planlı gelişmeyle mümkündür”

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Gönyeli Belediyesi yağmur suyu risk değerlendirme raporunu KTMMOB’ye sundu
“Yüksek hizmet kalitesi, planlı gelişmeyle mümkündür”

Gönyeli Belediyesi, uzmanlarla birlikte hazırladığı “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu”nu Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) sundu.

KTMMOB’yi ziyaret eden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin süreçteki önemine dikkat çekti.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal da toplum yararına bilimsel tüm projelere katkı koymaya hazır olduklarını belirterek, hassasiyetinden dolayı Gönyeli Belediyesi’ni kutladı.

Gönyeli Belediyesi vizyon raporunun ileriye götürülmesi için teknik desteğe hazır olduklarını belirten Aysal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BENLİ

Ahmet Benli konuşmasında, Gönyeli'nin her zaman planlı bir gelişimi desteklediğini ve bunu kentte uyguladıklarını belirterek, bu anlamda, bilim insanlarının katkılarına açık olduklarını söyledi.

KTMMOB ile geçmişte de iş birliği yaptıklarını anımsatan Benli, kentteki hizmet kalitesini yükseltmek adına yeni iş birliklerinden de mutlu olacaklarını ifade etti.

Şehir planlama, kent disiplini ve mühendisliğin günümüzde çok daha fazla önem kazandığını anımsatan Benli, tüm ülkede atılması gereken ilk adımın sorunların büyümesini önlemek olduğunu kaydetti.

“Gönyeli’de olduğu gibi dere yataklarına yapılaşmayı engellemek en temel prensibe dönüşmelidir” diyen Benli, KTMMOB’nin uyarılarının ve yol göstericiliğinin ülke için yapıcı bir referans olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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