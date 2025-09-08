  • BIST 10449.36
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum'un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu

Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu

KKTC’de “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu

KKTC’de “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.

5 Kıbrıslı Rum Çarşamba ve Cuma günü yeniden mahkemeye çıkartılarak teminat talebinde bulunacaklar

