Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu

KKTC’de “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.
5 Kıbrıslı Rum Çarşamba ve Cuma günü yeniden mahkemeye çıkartılarak teminat talebinde bulunacaklar
KKTC’de “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.
5 Kıbrıslı Rum Çarşamba ve Cuma günü yeniden mahkemeye çıkartılarak teminat talebinde bulunacaklar
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.