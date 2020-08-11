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Yunan basını: “Donanma savaş pozisyonu aldı”

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Yunan basını: “Donanma savaş pozisyonu aldı”
Yunan basını: “Donanma savaş pozisyonu aldı”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetleri için Antalya’da açıklarından dün sabah hareket eden Oruç Reis araştırma gemisi akşam saatlerinde ilan edilen Navtex bölgesinde girdi. Oruç Reis’e 5 fırkateynin eşlik ettiği görüldü.

“FIRKATEYNLER ORUÇ REİS’İN KARŞISINDA”

Bu gelişmelerin ardından Yunan basını flaş iddialar ortaya attı… Ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea, “Yunan fırkateynler Oruç Reis’in karşısında” başlığını atarak, Yunan donanmasının gemileri ve fırkateynleri hazır beklettiğini yazdı.

Sözcü’de yer alan habere göre gazete, Yunan donanmasının Oruç Reis’in bütün hareketlerinin yakından izlendiğini ve Yunan Ulusal Operasyon Merkezi’nin bütün verileri incelediğini yazarken, “Donanma, Türk araştırma gemisinin hareketlerini yakından takip ediyor ve her 15 dakikada bir geminin bölgeden çıkması çağrısını geçiyor. Yunan donanması Ege Denizi’nin güneydoğusunda savaş pozisyonu alırken, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları da kalkmaya hazır halde” ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çağatay Erciyes, kişisel Twitter hesabından bir harita paylaştı. Haritada gri alan arama çalışmalarına izin çıkan yeni bölge, kırmızı alan ise 2009-2012 yılları arasında izin olan bölge. Şeffaf alan ise, “Mısır-Yunanistan arasındaki sözde sınır anlaşması” olarak görülüyor.

“24 SAAT ÇOK ÖNEMLİ”

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini ise yaşananları gazetenin manşetlerine taşıdı…

Kathimerini’nin haberinde,”Ankara-Atina arasındaki ilişki Oruç Reis sebebiyle çok kırılgan ve hem Yunanistan hem de Türkiye’nin savaş gemileri karşı karşıya gelmiş durumda. Güvenilir kaynaklara göre önümüzdeki 24 saat çok kritik olarak adlandırılıyor” ifadesi yer aldı.

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