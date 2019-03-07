Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, ‘Kadınların Diş Sağlığı H izmetinde Yolculuğuna’ dikkat çekti.

“1857 yılında Newyork’ta kadınların eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı haklarını elde etmek için verdikleri mücadelenin simgesi haline gelen 8 Mart, 20. yüzyılın başından beri Emekçi Kadınlar günü olarak kutlanmaya başlanmıştır” diyen Yurdukoru, 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Yurdukoru: Atatürk kadının insan olmanın gerektirdiği tüm hakları kullanabilmesinin yolunu açtı

Yurdukoru, “Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dişhekimliği mesleğine emeği geçen ilk kadınları ve mesleklerin yanı sıra önemli görevler yüklenen kadın Dişhekimlerini anmak isterim” diyerek, Türkiye’de tanzimattan sonra kadınların eğitim ve çalışma yaşamına girmesine yönelik adımlar atıldığını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün cesur adımlar atarak kadının insan olmanın gerektirdiği tüm hakları kullanabilmesinin yolunu açtığını dile getirdi.

Prof. Nuran Yıldırım’ın İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arşivinde yaptığı araştırmanın 2008 yılında yayımlandığını ifade eden Yurdukoru, bu bilgilere göre Ayşe Şaziye Hanım ve Hatice Azra Hanım’ın ilk kadın Dişhekimleri olarak 1926 yılında mezun olduklarını söyledi. 16 Temmuz 1926’da yayınlanan bir gazetede Tıp Fakültesinin Dişçi şubesinin ilk ‘tabibe’sine diplomasını verdiğini ve haberinin yapıldığını belirten Yurdukoru, haberde Şaziye Hanım’ın resminin de yer aldığını dile getirdi. Yurdukoru, iki kadın Diş Hekimi hakkında fazla bilgi olmadığını da vurguladı.

Yurdukoru: Ayşe Mayda, Dünya Ortodontistler Rehberine adı yazılan ilk Türk kadın diş hekimidir

Dt. Ferdane Bozdoğan’ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tababeti Mektebi’nden 1936’da mezun olduğunu söyleyen Yurdukoru, Bozdoğan’ın 1983 yılına kadar Diş Hekimi olarak görev yaptığını ve 2005 yılında vefat eden Bozdoğan’ın bazı kaynaklarda ilk kadın diş hekimi olarak geçtiğini vurguladı. Dt. Ayşe Mayda’nın ilk kadın dişhekimlerinden olmanın ötesinde ilk kadın ortodontist olarak kabul edildiğini, 1941 yılında mezun olduğunu, Prof. Kantorowicz’nin öğrencisi olduğunu söyleyen Yurdukoru, Mayda’nın Dünya Ortodontistler Rehberine adı yazılan ilk Türk kadın diş hekimi olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği verilerine göre KKTC’de kayıtlı 228 Dişhekiminden 123’ünün kadın Dişhekimi olduğunu söyleyen Yurdukoru, iİlk kadın Dişhekimlerinden Dt. Gülin Sayıner 1960 yılında, Dt. Gönül Bekiroğlu ise 1963’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu’ndan mezun olduğunu dile getirdi. Sayıner’in babası Dt. Saffet Tanul ile birlikte mesleğini sürdürdüğünü söyleyen Yurdukoru, Sayıner’in Ruhsan Tuğyan ile ilk kadın milletvekileri olduğunu ve 1987-1993 yılları arasında bu görevi yürüttüğünü vurguladı.

Dt. Şerife Ünverdi’nin 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan bir kaç yıl sonra Kıbrıs’a döndüğünü ve mesleğine devam ettiğini dile getiren Yurdukoru, aynı zamanda Ünverdi’nin Belediye Meclisi Üyeliği ve milletvekilliği yaptıktan sonra 7 Nisan 2011 yılında KKTC Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı olduğunu, 2013 yılında bu görevini tamamladığını dile getirdi. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Dt. Filiz Besim’inde Diş Hekimi olduğunu, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduğunu, 2000 yılında aynı üniversitenin Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisinde doktorasını tamamladığını dile getirdi.

Son olarak Yurdukoru, “Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC de mesleklerini sürdüren kadın Diş Hekimlerinin ve tüm kadınların gününü kutlarım” dedi.