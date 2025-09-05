Yürüyüş yaparken rahatsızlandı, hayatını kaybetti!

Gönyeli’de dün sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı sırada rahatsızlanan 53 yaşındaki turist Rüknettin Bezek yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, 04 Eylül 2025’te saat 11.30 sıralarında Gönyeli’de Şehit H. Mulla Avcı Sokak’ta yürüyen Bezek aniden fenalaştı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bezek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bezek’in cansız bedeni üzerinde görevli doktorun yaptığı fiziki muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.