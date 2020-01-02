Zam yağmuru başladı! Ehliyet harçlarına okkalı zam

Resmi Gazete’de yayımlanan harç değişikliklerine göre, sürüş ehliyeti fiyatlarına okkalı zam geldi.
Zamlı ehliyet fiyatlarının, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.
İşte 2020 ücretleri:
2 yıllık: 384.80 TL
3 yıllık: 514.70 TL
5 yıllık: 789.50 TL
10 yıllık: 1,314 TL
Öğrenci Ehliyeti Sınavı: 385
Öğrenci Ehliyeti: 384.90
Motorlu Araç Sürüş Sınavı: 530
Geçici Sürüş Ehliyeti 384.90
Uluslarası sürüş ehliyeti 805
Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti için 190
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