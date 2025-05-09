  • BIST 9371.43
  • Altın 4144.071
  • Dolar 38.7474
  • Euro 43.7372
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeni papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu

Zanlı Ahmet Tokatlıoğlu'nu Maliye Bakanlığı'nın şikayet ettiği ortaya çıktı

» »
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şubede görevli polis çavuşu Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.
Zanlı Ahmet Tokatlıoğlu'nu Maliye Bakanlığı'nın şikayet ettiği ortaya çıktı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şubede görevli polis çavuşu Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, Maliye Bakanlığı tarafından kendilerine 7 Mayıs 2025‘de yapılan şikâyet üzerine zanlı Ahmet Tokatlıoğlu’nun kendisinin de eleman olarak çalıştığı, babasına ait olan 41. Tasdik Memurluğunda 2-3 Mayıs tarihlerinde, yetkisi ve izni olmadan 9 ayrı vekaletnameyi imzalayıp mühürlediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Tokatlıoğlu ve şüpheli konumundaki babasının, 7 Mayıs’ta polise çağrıldığını ve gönüllü ifadelerinin alındığını belirterek alınan ifadelerinde zanlı Ahmet Tokatlıoğlu’nun ilgili vekaletnameleri Tasdik Memuru olan babasının bilgisinde hazırlandığını söylediğini aktardı.

Polis, aynı günün akşamında ilgili Tasdik Memurluğu ofisinde arama yapıldığını, 9 vekaletin emare alındığını, bu vekaletnamelerde adı geçen kişilerden 3’ünden ifade alındığını, bu ifadelerde de ilgili vekaletnamelerin zanlı Tokatlıoğlu tarafından imzalanıp mühürlendiğinin belirtildiğini kaydetti.

Polis çavuşu Ömer Yavuz, zanlı Ahmet Tokatlıoğlu’nun dün Mahkeme emri gereğince tutuklandığını, aranan 6 ayrı emare daha olduğunu, zanlı Tokatlıoğlu ve şüpheli babasının imza ve el yazısı örneklerinin alındığını, ofisi ve bölgeyi gösteren kamera kayıtlarının inceleneceğini, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve vekaletnamelerde isimleri olan 10 kişinin de tespit edilip ifadelerinin alınacağını söyleyerek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı polisin tutukluluk talebine itiraz ederek, istenilseydi, bugün 3. gününde olan soruşturmanın bitirileceğini, yarın ve öbür gün hafta sonu olduğu için zaten herhangi bir soruşturma yapılamayacağını belirtti.

Talep edilen bu sürede de hiçbir sabıkası olmayan zanlı Tokatlıoğlu’nun 3 gün boyunca boş yere tutuklu kalacağını belirten Avukat, vekaletnamelerde sadece vekalet verenin hazır bulunduğunu ve imza attığını, dolayısıyla 10 değil 6 kişinin ifadelerinin alınması gerektiğini belirterek süreye itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadet ve savunmanın itirazını değerlendirmek için ara veren Yargıç Evren Mürsel aranın ardından soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi ve zanlının lehine ve aleyhine olacak tüm unsurların ortaya çıkması maksadı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Kamalı Haber

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dikkat! Lefkoşa ve Bahçeli’de elektrik kesintisi09 Mayıs 2025 Cuma 08:30
  • Tozlu hava etkili oluyor09 Mayıs 2025 Cuma 08:29
  • Polisten açıklama... 9 adet vekaletnameyi, mühürleyip imzalamak suretiyle sahtelemiştir.08 Mayıs 2025 Perşembe 22:32
  • Özersay: Ne yaparsanız yapın, bizi SUSTURAMAYACAKSINIZ!!!08 Mayıs 2025 Perşembe 22:18
  • HP'den açıklama08 Mayıs 2025 Perşembe 22:02
  • Hassasiyeti olan vatandaşlar dikkat... Meteoroloji'den tozlu hava uyarısı08 Mayıs 2025 Perşembe 18:30
  • Ataoğlu’ndan Simon Aykut ve Ahmet Noyan ile ilgili açıklama: Konunun takipçisiyiz08 Mayıs 2025 Perşembe 17:23
  • Kimliksizler Derneği, 19 Mayıs’ta Güney Lefkoşa’da toplu vatandaşlık başvuru eylemi düzenleyecek08 Mayıs 2025 Perşembe 17:02
  • Erhürman: Halk değişimi istiyor ve değişim gelecek08 Mayıs 2025 Perşembe 16:38
  • ADA TV çalışanı Cüneyt Oruç'a Kınama!08 Mayıs 2025 Perşembe 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti