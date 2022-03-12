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Zelenskiy Rus Annelere Seslendi: Oğlunuzu Savaşa Göndermeyin

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırılmasına değinerek, Rusların bu tür eylemlerinin IŞİD'in eylemleriyle bir tutulacağını belirtti.
Zelenskiy Rus Annelere Seslendi: Oğlunuzu Savaşa Göndermeyin

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy düzenlediği halka sesleniş konuşmasında, Rus birlikleri tarafından Ukrayna’nın Melitopol kenti Belediye Başkanı İvan Fedoror’un kaçırılmasına sert tepki gösterdi. Zelenskiy, “Bugün Melitopol’de işgalciler, Belediye Başkanı İvan Fedorov’u ele geçirdi. Ukrayna’yı ve topluluğunun insanlarını cesurca savunan bir belediye başkanıdır. Açıkçası bu işgalcilerin zayıflığını gösterir. Bizim topraklarımızda hiçbir destek bulamadılar. Sizi temin ederim ki, Rus işgalcilerin eylemleri IŞİD teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır” dedi.

Fedoror’un serbest bırakılması çağrısında bulunan Zelenskiy, “Bu konuyu özellikle Moskova ile iletişim halinde olan uluslararası arabulucularla gündeme alacağız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesinin halen sürdüğünü de hatırlatan Zelenskiy, “Bugün, Rus birlikleri çoğu insani koridorun çalışmasını aksattı. Buna rağmen Energodar, Bucha, Gostomel ve Kozarovichi’den 7 bin 144 kişi kurtuldu” dedi.

“ÖLDÜRÜLEN RUS ASKER SAYISI 12 BİNİ AŞTI”

Halka sesleniş konuşmasında, Ukrayna topraklarında 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü söyleyen Zelenskiy, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, halkımızın çektiği acıların her dakikasına karşılık vereceğinden eminim. Ukrayna topraklarında öldürülen Rus askerlerinin sayısı şimdiden 12 bin kişiyi aştı. 12 bin! Yaralı işgalcilerin sayısı kat kat fazladır ve işgalcilerin her birine tekrar ediyoruz. Yine de kurtulabilirsiniz. Ele geçirilen işgalcilerin sayısı öyle bir düzeye ulaştı ki, bu nedenle bugün Ukrayna Bakanlar Kurulu, Savaş Esirlerinin Tedavisi için Koordinasyon Merkezini kurdu. Esir düşen veya teslim olan binlerce düşman askeri devletimiz tarafından uluslararası sözleşmelerin gerektirdiği muameleyi görmektedir” diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Rus annelerine seslenen Zelenskiy, “Tüm Rus annelerine tekrar seslenmek istiyorum. Özellikle asker anneleri için. Çocuklarınızı başka bir ülkeye savaşa göndermeyin. Sadece tatbikatlar için başka bir yere gönderileceğine dair vaatlere inanmayın. Oğlunuzu ölüme ve ya esarete teslim etmeyin. Ukrayna bu korkunç savaşı asla istemedi ve istemiyor. Ama gerektiğinde de savunur” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy Rus halkına da Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimine karşı çıkma çağrısında bulundu.

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