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Zirveye Kimseyi Yaklaştırmıyorlar

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Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor namağlup liderliğini perçinledi
Zirveye Kimseyi Yaklaştırmıyorlar

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Namağlup liderliğini perçinleyen bordo-mavililer, maç fazlasıyla en yakın rakibine 13 puan fark attı.

Trabzonspor'un namağlup şampiyonluk yürüyüşü sürüyor. Bordo-mavililer, Adana Demirspor engelini de 2 golle geçerek rakiplerinin zirveye yaklaşmasına izin vermedi

HAMSIK SKORU BELİRLEYEN GOLÜ ATTI

Karşılaşmaya iyi başlayan Adana Demirspor, Trabzonspor kalesini ilk dakikalarda baskı altına aldı. Geçen dakikalarda golü bulamayan Mavi Şimşekler, 26. dakikada Nwakaeme'nin fileleri havalandırmasıyla mücadelede geriye düştü. Bu dakikadan itibaren oyundaki baskınlığını artıran Fırtına, 54. dakikada Hamsik'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelede başka gol olmayınca bordo-mavililer sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve namağlup liderliğini perçinledi.

 

1995-96 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK

Trabzonspor, 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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