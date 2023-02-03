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Ziya Öztürkler: Birleştirilen belediyelerimizin intibak süreci sağlıklı şekilde tamamlanmıştır

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası gereği birleştirilen 8 belediyenin personel intibaklarının İntibak Komisyonu tarafından yapıldığını açıkladı.
Ziya Öztürkler: Birleştirilen belediyelerimizin intibak süreci sağlıklı şekilde tamamlanmıştır

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Yerel Yönetimler Reformu kapsamında Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilerek yürürlüğe giren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası gereği birleştirilen 8 belediyenin personel intibaklarının İntibak Komisyonu tarafından yapıldığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bakan Öztürkler, belediyelerin daha verimli ve daha geniş bir alanda halka hizmet vermesi adına yürürlüğe yasa kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda İntibak Komisyonu’nun özverili ve titiz çalışmaları ile 8 belediyenin personel intibaklarının sağlıklı şekilde tamamlandığını ifade etti.

Öztürkler, 24 Ocak  tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren İntibak Komisyonu’nun “Erenköy-Karpaz”, “Lapta –Alsancak-Çamlıbel”, “Çatalköy-Esentepe”, "Mesarya", "Geçitkale-Serdarlı”, "Mehmetçik -Büyükkonuk", ”Değirmenlik-Akıncılar ve son olarak 2 Şubat tarihinde de “Gönyeli-Alayköy” Belediyesi personel intibaklarını gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.

"REFORMUN HAYATA GEÇİRİLMESİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİ ADINA GURURUMUZ OLMUŞTUR”

Öztürkler, “Yerel Yönetimler hususunda çeyrek asırdan fazladır dokunulmayan, en son 22 yıl önce resim, harç ve vergilerde düzenleme yapılan, çağın çok gerisinde kalmış, günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen belediyelerimizin anayasası olarak görülen, 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın kapsamlı şekilde değiştirilmesi ve Belediyelerimizin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası ile de daha geniş bir alanda halkımıza kaliteli hizmet verilmesinin sağlanması için önemli bir reformun hayata geçirilmesi ülkemizin geleceği adına en büyük gururumuz olmuştur” dedi.

Belediyelerin halkın refahı, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, belediyelerin gelirlerinin artırılması ve yerel demokrasilerin en önemli ayağını oluşturan belediyelerin daha güçlü yetkilere kavuşmasının ülkenin ciddi bir dönüşüm atağında olduğunun en güzel örneği olduğunu söyleyen Öztürkler, bu örnekleri çoğaltmak, halkın hak ettiği kamusal reformları gerçekleştirmek amacıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Öztürkler, “Bir kez daha belediyelerimizin İntibak süreçlerinin tamamlanmasında büyük özveri ile çalışan İntibak Komisyonunu oluşturan belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerine, yerel yönetimler müdürümüze, yetkili sendikalarımıza, Personel Dairesi temsilcilerine ve bakanlık hukukçularımıza yürekten teşekkür ediyor, ülkemize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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