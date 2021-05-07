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Ziya Öztürkler'in covid testi pozitif

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Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, 9 gündür tedavisinin sürdüğünü söyledi
Ziya Öztürkler'in covid testi pozitif

Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, 9 gündür tedavisinin sürdüğünü söyledi

Öztürkler'in açıklaması şöyle:

Henüz negatife dönemedim...

Bu konuda hiç şey yazmadım ama gelen telefon ve mesajlardan dolayı yazıyorum. İki hafta önce oğlum pozitif olduktan sonra ben de kendimi izoleye almıştım. Bir hafta sonraki testim pozitif çıktı. Kendimi izoleye aldığım için hiçbir temaslım yoktur. Şu an pozitif olalı 9. gündeyim. Son yapılan testim yine pozitif çıktı. Sürecim devam ediyor. 

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