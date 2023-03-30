Ziyaret krizi: Çin’den ABD’ye sert tepki

Çin, Tayvan lideri Tsai'nin ABD ziyaretine ilişkin "ciddi cepheleşme" uyarısı yaptı. ABD'den ise “Çin’in aşırı tepki vermesine gerek yok” mesajı geldi.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan’ın lideri Tsai Ing-wen’in ABD’yi ziyaretinin ilişkilerde ciddi cepheleşmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Çin’in Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Şu Şueyüen, Tsai’nin New York’a varışının ardından düzenlediği basın toplantısında, Tsai’nin daha önce ABD’ye “transit ziyaretler” yapmış olmasının emsal kabul edilemeyeceğini, bunun Pekin’in tepkisini azaltmayacağını belirtti.

Tayvan sorununun, Çin’in temel çıkarının merkezi ve ABD ile ikili ilişkilerde aşılmaması gereken “kırmızı çizgi” olduğunu vurgulayan Şu, “İster Tayvan liderleri ABD’ye gelsin, ister ABD liderleri Tayvan’ı ziyaret etsin, bu, Çin-ABD ilişkilerinde, tekrar ediyorum, ciddi, ciddi cepheleşmeye yol açabilir” dedi.

ABD: AŞIRI TEPKİYE GEREK YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise, Tayvan liderinin resmi olmayan ABD ziyaretiyle ilgili, bunun sadece bir transit ziyaret olduğunu ve Çin'in aşırı tepki vermesini gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi.

Sözcü yardımcısı, “Pekin'in ABD politikaları ile uyumlu bu transit yolculuğu farklı yorumlayıp aşırı tepki vermesine gerek yok. Daha önce de söylediğimiz gibi taraflardan herhangi birinin statükoyu tek taraflı olarak değiştirmesine karşıyız. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz” dedi.

BÜYÜYEN TAYVAN GERİLİMİ

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize’yi ziyaret edeceği, öncesinde ve sonrasında ABD’nin New York ve Los Angeles şehirlerinde temaslarda bulunacağı 10 günlük yurt dışı gezisi için dün yola çıkmıştı.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hâlâ devam ediyor.

Pekin, “tek Çin” ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.