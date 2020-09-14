Zorla öpüp okşamak suretiyle cinsel tacizde bulunmuştu

Lefkoşa’da kendisinden ayrılan eski kız arkadaşını darp edip zorla öpmek ve vücudunun muhtelif yerlerini okşamak sureti ile cinsel taciz de bulunan zanlı Abdullah İşçimen dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Abdullah İşçimen’in12 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa’da Küçük Sanayi Sitesi İsimsiz Toprak yol üzerinde kendinden ayrılıp eski eşine dönmesini hazmedemediği gerekçesi ile eski kız arkadaşının boğazını ve çenesini sıkıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin rızası hilafına defalarca dudaklarından ve boynundan öpüp bacaklarını ve göğüslerini okşamak sureti ile cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7bin TL nakdi teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.