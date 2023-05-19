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Zorlu Töre, TCG İmbat Hücumbot gemisini ziyaret etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’den gelerek Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açılan TCG İmbat Hücumbot gemisini ziyaret etti.
Zorlu Töre, TCG İmbat Hücumbot gemisini ziyaret etti

Ziyarette Başkan Töre’yi Mağusa Deniz Komutanı Deniz Kıdemli Albay Meriç Katipoğlu ile TCG İmbat Hücumbot Komutanı Deniz Binbaşı Serhat Sarışın ve Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca karşıladı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan da Başkan Töre’ye eşlik etti.

Gemide incelemeler yaparak imkan ve kabiliyetleri hakkında yetkilerden bilgi alan Töre burada yaptığı açıklamada Türk milletinin ordu-millet anlayışına sahip olduğunu ifade ederek, milli şuurun böyle pekiştiğini söyledi.

Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatından sonra söylenen “Girne’den yol bağladık Anadolu’ya” şarkısının halen büyük bir coşku ile söylendiğini kaydederek, aynı milletin insanları olarak “Allah Türk milletini ve Kıbrıs Türk halkını ayırmasın” dedi.
20 Temmuz’da Mehmetçiğin Mücahitlerle birleşerek bu topraklara can ve kan verdiğini vurgulayan Töre, bu mücadelenin sonunda bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kurulduğunu anımsattı.

19 Mayıs’ı coşkuyla kutladıklarını ifade eden Töre, Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerektiğini, onun “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünün şiar edinilmesi gerektiğini kaydetti.

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