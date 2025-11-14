15 Kasım kutlamaları nedeniyle dron ve hava sporları uçuşları durduruldu

  • BIST 10565.74
» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı tören uçuşları nedeniyle 15 Kasım 09.00-13.00 saatleri arasında tüm dron ve hava sporları faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılacak tören uçuşları nedeniyle, yarın 9.00-13.00 saatleri arasında tüm hava sporları ve dron uçuşları durduruldu.

Konuya ilişkin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklaması şöyle:

“15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılacak tören uçuşları nedeniyle, 15 Kasım 2025 saat 09:00 ile 13.00 arası tüm hava sporları ve dron uçuşları durdurulmuştur”

