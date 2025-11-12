  • BIST 10680.01
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

17-21 Kasım arası havan atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Bölgesi ağır silah atış alanında 17–21 Kasım tarihleri arasında havan atışları yapılacağını duyurdu.
17-21 Kasım arası havan atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Bölgesi ağır silah atış alanında 17–21 Kasım tarihleri arasında havan atışları yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlık açıklamasında, belirtilen tarihlerde 08.00 – 17.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bölgelerin sınırlarının belirlendiği ve bu alanlara giriş yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Atışların ardından bölgede patlamamış mühimmat arama ve imha çalışmalarının süreceği belirtilen açıklamada komutanlık tarafından serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi istendi.

