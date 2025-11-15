  • BIST 10565.74
2026 bütçesi görüşmeleri 28 Kasım’a kadar Komite’de devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde 13 Kasım'da başlayan 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmeler 28 Kasım’da tamamlanacak.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bütçe görüşmeleri 13 Kasım Perşembe günü açılış konuşmalarıyla başlamıştı. Aynı gün, Tasarı’nın bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve Cumhuriyet Meclisi bütçesi onaylanmıştı.

Bütçe görüşmelerinin ikinci günü olan 14 Kasım Cuma günü ise Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve Sayıştay Başkanlığı bütçeleri geçirilmişti.

18 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile Mahkemeler bütçeleri ele alınacak.

19 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Rekabet Kurulu bütçeleri görüşülecek.

20 Kasım Perşembe günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

21 Kasım Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçeleri görüşülecek.

25 Kasım Salı günü Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

26 Kasım Çarşamba günü Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

27 Kasım Perşembe günü Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri ele alınacak.

Komite, 28 Kasım Cuma günü Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçesini görüşerek çalışmalarını tamamlayacak.

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, madde madde görüşülüp bütünü oylandıktan sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilecek.

