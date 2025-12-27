  • BIST 11294.37
  • Altın 6251.616
  • Dolar 42.8797
  • Euro 50.4894
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

22 alkollü sürücü tespit edildi, 57 araç trafikten men edildi

» »
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde binlerce sürücü kontrol edildi.
22 alkollü sürücü tespit edildi, 57 araç trafikten men edildi

Denetimler kapsamında toplam 2 bin 389 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 331 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 57 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.

En fazla ihlal hız sınırının aşılması

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımına bakıldığında, en fazla ihlalin hız sınırının aşılması olduğu görüldü. Denetimlerde;

  • 128 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde araç kullandığı,

  • 22 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı,

  • 2 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullandığı,

    13 sürücünün sigortasız araç kullandığı,

  • 7 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı,

  • 16 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı,

  • 17 sürücünün muayenesiz araç kullandığı,

  • 33 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı,

  • 1 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı,

  • 15 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı,

  • 4 sürücünün 5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonlarla L/şa-G/ne Anayolu’nu kullandığı,

  • 11 sürücünün araç camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı,

  • 62 sürücünün ise diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi.

Polis yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Yeni ofis bulunana dek, ayda 600 sterlini hayır kurumlarına bağışlayacağım26 Aralık 2025 Cuma 12:47
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı26 Aralık 2025 Cuma 11:24
  • Whatsapp üzerinden ölüm tehdidi!26 Aralık 2025 Cuma 10:10
  • Güzelyurt Belediyesi kaldırım çalışmalarını Yuvacık’ta sürdürüyor25 Aralık 2025 Perşembe 18:24
  • Bakan Arıklı açıkladı: Trafik cezalarında hafifletmeye gidilecek25 Aralık 2025 Perşembe 17:06
  • Sosyal sigorta emeklilerinin 13. maaşları ödendi: Kamu yarın ödenecek!25 Aralık 2025 Perşembe 13:31
  • Şap hastalığıyla mücadele: 6 günde 35 bin 702 hayvan aşılandı25 Aralık 2025 Perşembe 13:30
  • DAÜ-SEN: Eğitim Bakanı Hukuk Dışı Tavrına Bakanlar Kurulunu Ortak Etmeyi Başardı25 Aralık 2025 Perşembe 11:17
  • Hafta boyunca yer yer sağanak bekleniyor…25 Aralık 2025 Perşembe 09:49
  • CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı25 Aralık 2025 Perşembe 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti