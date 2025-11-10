27 Yaşındaki Sürücü Yoğun Bakımda

10 Kasım 2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında KH 881 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine doğru seyreden Yusuf Bağcı (27), dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Balkız Güçeri’nin (35) yönetimindeki PN 337 plakalı araçla çarpışma yaşandı.
Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Yusuf Bağcı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bağcı’nın, acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
