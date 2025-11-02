  • BIST 10971.52
Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde 2 bin 590 araç kontrol edildi. 387 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 18 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı. En fazla ceza, süratli araç kullanan 213 sürücüye kesild
387 sürücü laport edildi

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimleri sonucunda 18 araç trafikten men edildi, 3 sürücü de tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre 2 bin 590 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 387 araç sürücüsü de çeşitli suçlarda ceza aldı.

Hakkında yasal işlem başlatılan araç sürücülerinin 213'ü süratli araç kullanmaktan yazıldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“213’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 3’ü Polisin “dur” emrine uymamak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak ve 134’ü diğer trafik suçları…”

