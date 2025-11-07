5 Kıbrıslı Rum Askeri Mahkeme'deki davadan beraat etti.
Askeri yasak bölgeyi ihlal suçlamasıyla yargılanan 5 Kıbrıslı Rum, Askeri Mahkeme’de beraat etti; 2 kişi İskele’deki diğer davalarından tutuksuz yargılanmaya devam edecek.
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un yargılandığı davada karar açıklandı.
Özgür Gazete’nin canlı yayınından aktardığı bilgiye göre, Askeri Mahkeme’de görülen davada 5 Kıbrıslı Rum da tamamen beraat etti.
3 Kıbrıslı Rum evlerine dönebilecekken, diğer 2 Kıbrıslı Rum’un İskele Kaza Mahkemesi’nde devam eden başka davalarından tutuksuz yargılanmaya devam edecekleri belirtildi.
