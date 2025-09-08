587 Gün kaçak yaşayan zanlı mahkemede...

Polis memuru Hülya Debreli mahkemeye olguları aktardı. Polis, 1 Eylül 2025 tarihinde Haspolat’ta devriye gezen Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin MD.U.K'nin hareketlerinden şüphelenerek muhaceret kontrolü yaptığını söyledi. Polis, muhaceret araştırmasında zanlının 23.01.2024 tarihinden itibaren 587 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının ülkede herhangi bir yasal izninin olmadığının teyit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıyla ilgili ihraç emri ile ilgili yazışmalar başlatılıp ihraç emri çıkarılacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 37 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.