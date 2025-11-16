“6 Milyon TL” Lefkoşa’da!

15 Kasım Özel Çekilişinde 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayimiz Tutku Beyit tarafından satılan "48469" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2025 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48469" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 8 Milyon TL ve toplam ikramiye 25.566.750 TL olacak. Bilet fiyatının 400 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri Pazartesi gününden (17 Kasım 2025) itibaren satışa sunulacak.



Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.