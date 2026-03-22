62 kuruluş, 3 bin 500 dönüm orman arazisinin devredilmesini ortak açıklamayla reddetti

KKTC’den 62 kuruluş “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası (Değişiklik)” ile yaklaşık 3 bin 500 yüz dönüm orman arazisinin devredilmesine yönelik girişimi reddettiğini bildirdi.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, “Ormanlar; devredilecek, pazarlanacak ya da belli çevrelere tahsis edilecek mülkler değildir. Ormanlar halkındır. Bu ülkenin ortak varlığıdır” denildi.

Açıklamada, düzenlemenin yalnızca doğaya yönelik bir saldırı değil; aynı zamanda hukukun üstünlüğüne karşı "bilinçli bir müdahale olduğu, devam eden bir davayı etkisiz kılmak, yargı denetimini devre dışı bırakmak ve hukuki mücadeleyi sonuçsuz bırakmak amacıyla atılmış açık bir adım olduğu" savunularak, “yasama yetkisinin kötüye kullanılması” olarak nitelendirildi.

Açıklamada düzenlemeye imza atan, destek veren ve oy kullanan tüm milletvekillerine seslenilerek, bu kararın siyasi ve toplumsal sorumluluğunun doğrudan kendilerine ait olduğu, halkın ortak varlıklarını korumakla yükümlüyken, onları devretmeyi tercih etmemeleri istendi.

“Bu tercih unutulmayacak ve toplum vicdanında sorgulanacaktır” denilen açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisi üyeleri; temsil ettiğiniz toplumun çıkarlarını değil, belirli çevrelerin taleplerini önceleyen bu yaklaşımınız kabul edilemezdir. Bizler, aşağıda imzası bulunan örgütler olarak; 3 bin 500 dönüm orman arazisinin devrine yönelik bu yasa değişikliği girişimin derhal geri çekilmesini, yasama yetkisinin yargı süreçlerini bertaraf etmek için kullanılmasına son verilmesini, hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına derhal saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Bu ülkeyi seven herkesi; doğasına, ortak yaşam alanlarına ve geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Ormanlar halkındır. Devredilemez.”

Ortak açıklamaya imza koyan kuruluşlar şöyle:

"Yeşil Barış Hareketi, Orman Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, KKTC Avcılık Federasyonu, KTAMS, HÜR-İŞ Federasyonu, KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN, KOOP-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, KAMU-SEN, ÇAĞ-SEN, BASIN-SEN, Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Yerbilim Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Taşkent Doğa Parkı, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KEMA), İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, Mağusa Kültür Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Altın Patiler Derneği, Karşıyaka Dayanışma Kurumu (Karmadak), Karpaz Dostları Derneği, Cittaslow Yeniboğaziçi Çevre Platformu, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Her Daim Doğa Dostları, Yeşilköy İnisiyatifi, Doğa ve Kültür Derneği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi, KUŞKOR, Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD), Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Vakıflar ve Din İşleri Emekliler Derneği, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Kıbrıs Sanat Derneği (KSD), Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Arif Hasan Tahsin Vakfı, Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA)."