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Alkollü Sürücülerin Karıştığı Zincirleme Kazada Bir Kişi Yaralandı

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Lefkoşa-Girne Anayolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki sürücü tutuklandı.
Alkollü Sürücülerin Karıştığı Zincirleme Kazada Bir Kişi Yaralandı

Polis açıklamasına göre, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 07.00 sıralarında, A.B.A. (E-26) 89 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZVF 237 plakalı araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca Kavşağı’na geldiğinde, önünde trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan ve 88 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen A.N.I. (E-28) yönetimindeki AB 067 J plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan AB 067 J plakalı araç ise, trafik yoğunluğu nedeniyle durmakta olan S.B. (K-33) yönetimindeki VV 750 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan VV 750 plakalı araç sürücüsü S.B., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazaya karışan ZVF 237 ve AB 067 J plakalı araç sürücüleri, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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