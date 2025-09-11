  • BIST 10615.4
Arıklı'dan anket tepkisi: Sonuçlar AB ve ABD’nin canı öyle çektiği için böyle

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CMIRS’in anketine tepki göstererek, sonuçların taraflı olduğunu savundu. Arıklı, “CMIRS’in ve arkasındaki AB ile ABD’nin canı öyle çekiyor” ifadelerini kullandı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CMIRS’in anketini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Arıklı, anket sonuçlarına göre Tufan Erhürman’ın ilk turdan cumhurbaşkanlığını kazandığını ve genel seçimlerde CTP’nin tek başına iktidara geldiğini belirterek, paylaşımında bir fıkraya yer verdi.

Arıklı, “Ayılar Meclisi toplanmış, bal hasadını tartışıyorlarmış. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Baş Ayı, ‘Bu yıl bal çok iyi olacak’ demiş. Genç ayılar heyecanla, ‘Nereden bildin?’ diye sormuş. Baş Ayı, ‘Çünkü canım öyle çekiyor’ demiş. Şimdi CMIRS ve arkasında güç AB ve ABD’nin canı da böyle çekiyor demek” ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

“CMIRS’IN ANKETi ÜZERİNE

AB destekli CMIRS anket yayınladı. Ankete göre Tufan Erhürman ilk turdan kazanıyor. Genel Seçimlerde de CTP tek başına iktidar oluyor.

Aklıma bir fıkra geldi.

Ayılar Meclisi toplanmış o yıl bal hasadının nasıl olacağını tartışıyorlarmış. Her kafadan da bir ses çıkıyormuş.

Birden Baş Ayı gür sesle haykırmış;”Bu yıl bal çok iyi olacak”. Genç ayılar heyecanla;”Nerden bildin, nasıl bildin?” diye sormuşlar. Baş Ayı kendinden emin bir şekilde;” Çünkü canım öyle çekiyor” demiş.

Şimdi CMIRS ve Arkasında güç AB ve ABD nin canı da böyle çekiyor demek.”

 

