Arıklı'dan anket tepkisi: Sonuçlar AB ve ABD’nin canı öyle çektiği için böyle

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CMIRS’in anketine tepki göstererek, sonuçların taraflı olduğunu savundu. Arıklı, “CMIRS’in ve arkasındaki AB ile ABD’nin canı öyle çekiyor” ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

“CMIRS’IN ANKETi ÜZERİNE

Şimdi CMIRS ve Arkasında güç AB ve ABD nin canı da böyle çekiyor demek.”