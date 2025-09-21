  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

Arıklı’dan Tufan Erhürman’a kara propaganda suçlaması: Troll ordusu ile çalışıyor

» »
Arıklı’dan Tufan Erhürman’a kara propaganda suçlaması: Troll ordusu ile çalışıyor
Arıklı’dan Tufan Erhürman’a kara propaganda suçlaması: Troll ordusu ile çalışıyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ile Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanlığı adayı Tufan Erhürman’ın propaganda ekibini “kara propaganda” yapmakla suçladı. Arıklı, Erhürman’ın ekibinin 40-50 kişilik bir “troll ordusu” ile sosyal medyada küfür ve hakaret yayarak rakip fikirleri değersizleştirdiğini iddia etti.

Arıklı, paylaşımında, “Kim ne derse desin Tufan hoca iyi ve güçlü bir propaganda ekibi ile çalışıyor. Bu ekip yerli mi dışarıdan mı bilmem ama Kara Propaganda işini de iyi biliyor” diyerek Erhürman’ın ekibinin sosyal medyanın gücünü etkili kullandığını belirtti. Seçimlerde sosyal medyanın yazılı ve görsel basının ötesinde bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Arıklı, ekibin “birkaç tane feyk hesabı” olan 40-50 kişilik bir grupla çalıştığını öne sürdü.

Propagandanın günümüzde rakip fikirleri küçümsemek, alay etmek ve itibarsızlaştırmak anlamına geldiğini savunan Arıklı, Erhürman ekibinin Ersin Tatar veya sağ kesimden gelen haber ve yorumlara “sürü halinde yaylım ateşi” açtığını, küfür ve hakaretle bunları değersizleştirdiğini yazdı. Kendi örneğini vererek, sabah saatlerinde İsrail’in Güney Kıbrıs’ı askeri üs haline getirmesi ve federasyon görüşmeleri üzerine bir yorumunda Erhürman’a “Sen kiminle federasyon konuşacaksın?” diye sorduğunu, ancak haber sitelerindeki yorumların yüzlerce küfür ve hakaretle dolu olduğunu, ciddi bir yanıt olmadığını aktardı.

Şimdiye kadar Erhürman’a 10 civarında soru sorduğunu, bunlara yanıt yerine sadece hakaret geldiğini belirten Arıklı, “Çünkü bu sorulara verecek cevapları yok. Kara Propaganda böyle bir şey işte” dedi. Sağ kesimde böyle bir yaklaşım görmediğini, Tatar ve Erhürman haberlerinin altındaki yorumların daha ölçülü olduğunu savunan Arıklı, “Küfür ve hakaret ile bir fikrin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmak enteresan bir usul. Başarıya ulaşır mı göreceğiz” diyerek paylaşımını noktaladı.

Arıklı’nın iddiaları, 19 Ekim cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sosyal medya üzerinden yürütülen propaganda savaşını alevlendirirken, Erhürman cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Bu tür suçlamalar, seçim sürecinde dijital platformların rolünü bir kez daha gündeme getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek20 Eylül 2025 Cumartesi 15:01
  • Şenkul: Beka sorunumuz Rum ya da İsrail değil, ülkeyi sultanlıkla yönettiğini sanan anlayışdır20 Eylül 2025 Cumartesi 14:58
  • Eczanelerin kış dönemi çalışma ve nöbet saatleri 22 Eylül'de değişiyor20 Eylül 2025 Cumartesi 14:58
  • Ekiplerden sıkı denetim... Bin 524 Araç kontrol edildi, çok sayıda sürücüye yasal işlem20 Eylül 2025 Cumartesi 14:55
  • Lefkoşa-Gazimağusa yolunda araç yangını...20 Eylül 2025 Cumartesi 14:54
  • Polis haberleri… Gazimağusa’da kavga ve maddi hasar; 3 tutuklu…20 Eylül 2025 Cumartesi 14:53
  • Adaya kuru sıkı tabanca ile geldi...20 Eylül 2025 Cumartesi 14:52
  • Esentepe’de ani ölüm20 Eylül 2025 Cumartesi 14:51
  • Kumyalı’da izinsiz av: 2 asgari ücret ceza kesildi19 Eylül 2025 Cuma 20:05
  • Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü19 Eylül 2025 Cuma 20:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti