Arıklı’dan Tufan Erhürman’a kara propaganda suçlaması: Troll ordusu ile çalışıyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ile Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanlığı adayı Tufan Erhürman’ın propaganda ekibini “kara propaganda” yapmakla suçladı. Arıklı, Erhürman’ın ekibinin 40-50 kişilik bir “troll ordusu” ile sosyal medyada küfür ve hakaret yayarak rakip fikirleri değersizleştirdiğini iddia etti.

Arıklı, paylaşımında, “Kim ne derse desin Tufan hoca iyi ve güçlü bir propaganda ekibi ile çalışıyor. Bu ekip yerli mi dışarıdan mı bilmem ama Kara Propaganda işini de iyi biliyor” diyerek Erhürman’ın ekibinin sosyal medyanın gücünü etkili kullandığını belirtti. Seçimlerde sosyal medyanın yazılı ve görsel basının ötesinde bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Arıklı, ekibin “birkaç tane feyk hesabı” olan 40-50 kişilik bir grupla çalıştığını öne sürdü.

Propagandanın günümüzde rakip fikirleri küçümsemek, alay etmek ve itibarsızlaştırmak anlamına geldiğini savunan Arıklı, Erhürman ekibinin Ersin Tatar veya sağ kesimden gelen haber ve yorumlara “sürü halinde yaylım ateşi” açtığını, küfür ve hakaretle bunları değersizleştirdiğini yazdı. Kendi örneğini vererek, sabah saatlerinde İsrail’in Güney Kıbrıs’ı askeri üs haline getirmesi ve federasyon görüşmeleri üzerine bir yorumunda Erhürman’a “Sen kiminle federasyon konuşacaksın?” diye sorduğunu, ancak haber sitelerindeki yorumların yüzlerce küfür ve hakaretle dolu olduğunu, ciddi bir yanıt olmadığını aktardı.

Şimdiye kadar Erhürman’a 10 civarında soru sorduğunu, bunlara yanıt yerine sadece hakaret geldiğini belirten Arıklı, “Çünkü bu sorulara verecek cevapları yok. Kara Propaganda böyle bir şey işte” dedi. Sağ kesimde böyle bir yaklaşım görmediğini, Tatar ve Erhürman haberlerinin altındaki yorumların daha ölçülü olduğunu savunan Arıklı, “Küfür ve hakaret ile bir fikrin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmak enteresan bir usul. Başarıya ulaşır mı göreceğiz” diyerek paylaşımını noktaladı.

Arıklı’nın iddiaları, 19 Ekim cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sosyal medya üzerinden yürütülen propaganda savaşını alevlendirirken, Erhürman cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Bu tür suçlamalar, seçim sürecinde dijital platformların rolünü bir kez daha gündeme getirdi.