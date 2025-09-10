  • BIST 10483.42
Arkadaşını soydu... 2 kez aynı suçtan mahkemede

Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan A.R.Y mahkemeye çıkarıldı.
Arkadaşını soydu... 2 kez aynı suçtan mahkemede

Polis memuru Tuğçe Çelik mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 31 Ağustos 2025 tarihinde 10.00-14.00 saatleri arasında zanlının Gönyeli'de ev arkadaşının yatak odasında bulunan çantasından 1.800 dolar ve Sudan pasaportunu çaldığını söyledi.

Polis, şikayetin 06.09.2025 tarihinde yapıldığını, zanlının ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün içinde suçunu itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının 7 eylülde mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, zanlının gönüllü ifadesinde belirtmiş olduğu ve çaldığı 1800 Amerikan doları parayı casinolarda harcadığını söylediğini açıkladı.

Polis, şikayetin geri çekildiğini belirtti.

Zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu kaydeden polis, benzer suçtan 18 Temmuz 2025 tarihinde teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlının kısa süre içerisinde 2 kez ayni suça methalder oluşundan, suçu işlemeyi alışkanlık haline getirmesinden dolayı davaları görüşülünceye deyin ceza evinde beklemesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

