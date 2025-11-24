ARUCAD'dan önemli girişim

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 18–20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde, Bakü’de düzenlenen ve “Uygulamalı Sanatlar Alanında Faaliyet Gösteren Türkçe Konuşan Ülkeler Yükseköğretim Kurumları Rektörler Birliği”nin kuruluş toplantısına katılarak kuruluş bildirgesini imzaladı. 19 Kasım 2025 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen toplantıda, Türkçe konuşan ülkelerin güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlar alanındaki yükseköğretim kurumları arasında yeni bir işbirliği konseyi resmen hayata geçirildi.

Kurulan Rektörler Birliği; sanat eğitiminin uluslararasılaşmasını güçlendirmeyi, kültürel ilişkilerin küresel ölçekte geliştirilmesini ve üye kurumlar arasında deneyim paylaşımını hedefliyor. Bildirgede, önümüzdeki iki yıl içinde birlik üyesi üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin artırılması, ortak atölye ve ustalık sınıflarının düzenlenmesi, sergi ve sempozyumlar aracılığıyla ortak projelerin hayata geçirilmesi temel ilkeler arasında yer aldı.

Bildirge, Azerbaycan Güzel Sanatlar Akademisi, Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Turgunbay Sadikov Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi, Temirbek Zhurgenov Kazakistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisi temsilcileri tarafından imzalandı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, imza törenine katılımıyla birlikte Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni Birliğin kurucu üyelerinden biri olarak konumlandırırken, sanat ve tasarım odaklı eğitimde ortak projeler, akademik değişim programları ve çok taraflı kültürel işbirlikleri için yeni bir zemin oluşturdu. Vehbi, 18–20 Kasım tarihlerini kapsayan Azerbaycan programı süresince, başta yükseköğretim ve sanat kurumları olmak üzere çeşitli paydaşlarla temaslarda bulunarak yeni işbirliği protokolleri için görüşmeler gerçekleştirdi. Vehbi’nin Azerbaycan programına, ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç da eşlik etti.