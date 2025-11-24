  • BIST 10888.02
  • Altın 5586.554
  • Dolar 42.4154
  • Euro 48.8749
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

ARUCAD'dan önemli girişim

» »
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Bakü’de Türkçe Konuşan Ülkeler Uygulamalı Sanatlar Rektörler Birliği’nin Kuruluş Bildirgesini İmzaladı
ARUCAD'dan önemli girişim

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 18–20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde, Bakü’de düzenlenen ve “Uygulamalı Sanatlar Alanında Faaliyet Gösteren Türkçe Konuşan Ülkeler Yükseköğretim Kurumları Rektörler Birliği”nin kuruluş toplantısına katılarak kuruluş bildirgesini imzaladı. 19 Kasım 2025 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen toplantıda, Türkçe konuşan ülkelerin güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlar alanındaki yükseköğretim kurumları arasında yeni bir işbirliği konseyi resmen hayata geçirildi.

 

Kurulan Rektörler Birliği; sanat eğitiminin uluslararasılaşmasını güçlendirmeyi, kültürel ilişkilerin küresel ölçekte geliştirilmesini ve üye kurumlar arasında deneyim paylaşımını hedefliyor. Bildirgede, önümüzdeki iki yıl içinde birlik üyesi üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin artırılması, ortak atölye ve ustalık sınıflarının düzenlenmesi, sergi ve sempozyumlar aracılığıyla ortak projelerin hayata geçirilmesi temel ilkeler arasında yer aldı.

Bildirge, Azerbaycan Güzel Sanatlar Akademisi, Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Turgunbay Sadikov Kırgızistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi, Temirbek Zhurgenov Kazakistan Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisi temsilcileri tarafından imzalandı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, imza törenine katılımıyla birlikte Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni Birliğin kurucu üyelerinden biri olarak konumlandırırken, sanat ve tasarım odaklı eğitimde ortak projeler, akademik değişim programları ve çok taraflı kültürel işbirlikleri için yeni bir zemin oluşturdu. Vehbi, 18–20 Kasım tarihlerini kapsayan Azerbaycan programı süresince, başta yükseköğretim ve sanat kurumları olmak üzere çeşitli paydaşlarla temaslarda bulunarak yeni işbirliği protokolleri için görüşmeler gerçekleştirdi. Vehbi’nin Azerbaycan programına, ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç da eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UniLig devam ediyor... UKÜ-DAÜ mücadelesinden UKÜ galip ayrıldı..68-6524 Kasım 2025 Pazartesi 16:23
  • Erhürman, Öğretmenler Günü’nü kutladı24 Kasım 2025 Pazartesi 15:19
  • CTP: Basın özgürlüğünü hedef alan tehditlerin karşısındayız24 Kasım 2025 Pazartesi 15:18
  • Kanunsuz avlanan 5 kişiye yasal işlem24 Kasım 2025 Pazartesi 15:00
  • Larnaka’da darp ve kaçırma girişimi: Şüpheliler tutuklandı24 Kasım 2025 Pazartesi 12:49
  • Memur-Sen, ambulans şoförü Ömer Tabur’a yapılan saldırıyı kınadı24 Kasım 2025 Pazartesi 12:40
  • Basın-Sen ve KTGB, Gazetecilere Yönelik Tehditlere Tepki Gösteriyor24 Kasım 2025 Pazartesi 11:36
  • “Gazetecilere Yönelik Tehditler Kabul Edilemez”24 Kasım 2025 Pazartesi 11:31
  • CTP’de kurultaya doğru.. Parti içi dengeler yeniden şekilleniyor24 Kasım 2025 Pazartesi 11:09
  • Acil B RH (+) kan aranıyor24 Kasım 2025 Pazartesi 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti