SON DAKİKARum Basını: GSI projesi EastMed gibi kağıt üzerinde kalabilir

Avukat Cemre İpçiler: Dün geceki operasyon güven yaratmaktan çok güç gösterisine dönüşmüştür

Avukat Cemre İpçiler, dün gece gerçekleştirilen polis operasyonunu eleştirerek, “Güvenlik sağlamak yerine vatandaşlarda kaygı ve baskı hissi uyandırdı” dedi
Avukat Cemre İpçiler: Dün geceki operasyon güven yaratmaktan çok güç gösterisine dönüşmüştür

Avukat Cemre İpçiler, sosyal medya hesabından dün gece gerçekleştirilen, kapsamlı polis operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İpçiler paylaşımında, suçların önlenmesi ve güvenlik isteğine rağmen, dün geceye dair toplumda oluşan rahatsızlığı değerlendirdi. İpçiler, “Suçların önlenmesi ve güvenlik isteğinize rağmen dün geceye dair içinizde bir rahatsızlık varsa ama çelişkide hissediyor ve adını koyamıyorsanız, aradığınız kelimenin adı demokrasi” ifadelerini kullandı.

Demokrasi kapsamında ölçülülüğün önemine dikkat çeken İpçiler, “Demokrasi (demokratik ilkeler) ana başlığı altında ise ölçülülük. Dün gece polisin hal ve tavrı ölçülü (zorunlu olan minimal seviyede) değildi. Keza, sıradan vatandaşın sokaklarda sireni açık polis aracı ve elinde makineli tabanca görmemesi gerekir. Demokratik toplumda devletin silahlı gücünün görünürlüğü göze sokulmaz. Güvenlik güçleri vatandaşın güvenliğini sessiz, ölçülü ve hatta görünmez şekilde sağlar” dedi.

İpçiler, operasyonun yarattığı etkiye de değinerek, “Sonuç olarak dün geceki operasyon güven yaratmaktan çok, yasalara uyarak yaşayan kişilerde bile kaygı ve baskı hissi yaratan bir güç gösterisine dönüşmüştür. Maalesef teşekkür edemedik...” ifadelerini paylaştı.

Ayrıca İpçiler, gelecekte uygulanabilecek eğitim politikalarına yönelik not düşerek, “Bir sonraki Eğitim Bakanına not: Anayasa / Demokratik İlkelerin genel ortaöğrenim müfredatına eklenmesi gerek. Doğrusunu bilmediğimiz şeyin yanlışını eleştiremeyiz” çağrısında bulundu.

