Bağımsız aday Kırdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu YSK’ya yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) siyasetinin renkli isimlerinden Arif Salih Kırdağ, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için bağımsız adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmen sundu.
Daha önce çeşitli seçimlerde aday olan ve “sandığın gediklisi” olarak anılan Kırdağ, YSK binasına giderek adaylık sürecini resmiyete kavuşturdu.

Kırdağ, başvuru sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine inancımla, 5’inci kez adaylığımı onur duyarak kamuoyuna ilan ediyorum. Bu seçimde şeytanın bacağını kıracağım” dedi. Kendisini destekleyen seçmenlere ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türklere teşekkür eden Kırdağ, “Halkımızın hak ettiği adil ve kalıcı bir çözüm için, egemen eşitlik temelinde mücadele edeceğim” ifadelerine yer verdi.

Siyasi kulislerde sıkça konuşulan Kırdağ, 2020 cumhurbaşkanlığı seçiminde %0,25 oy oranıyla dikkat çekmişti. Seçim sürecinde köy köy gezerek propaganda yapmasıyla bilinen Kırdağ, bu seçimde de iddialı olduğunu vurguladı. Adaylık başvurusunun tamamlanmasıyla, KKTC’de 19 Ekim seçimleri için yarış hız kazandı.

 

