  • BIST 10914.65
  • Altın 5687.04
  • Dolar 42.4271
  • Euro 49.183
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Bakanlar Kurulu, 4 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti

» »
Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Mehmet Demir isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan suç örgütleri ile bağlantısı olduğunun öğrenilmesi nedeniyle Yasaklı Göçmen ilan edildi.
Bakanlar Kurulu, 4 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti

Bakanlar Kurulu, 4 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Mehmet Demir isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan suç örgütleri ile bağlantısı olduğunun öğrenilmesi nedeniyle Yasaklı Göçmen ilan edildi.

Çin uyruklu 16.2.1988 doğumlu Menglong Lı'nın, nitelikli dolandırıcılık suçundan Çin Yetkili makamlarına iadesi amacıyla
kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığının öğrenilmesi nedeniyle yasaklı göçmen ilan edildi.

T.C. uyruklu Ümit Temel ile Levent Polat'ın Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, Göçmen ilan edilmelerine karar verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli ve Gazimağusa’da alkollü şekilde çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı26 Kasım 2025 Çarşamba 14:10
  • Kızıl Gerdan kuşunu yasak yöntemlerle avlarken yakalandı26 Kasım 2025 Çarşamba 12:49
  • Girne’de dolandırıcılık: Vatandaşlık işlemi vaadiyle 4 bin 875 Euro aldı26 Kasım 2025 Çarşamba 12:46
  • DAÜ'de Kriz! DAÜ VYK Başkanı'ndan yasal olmayan ne istendi?26 Kasım 2025 Çarşamba 12:40
  • DAÜ’de Deprem: VYK’nın Görevden Alınması Gündemde26 Kasım 2025 Çarşamba 12:21
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 10. yılını özel konserlerle kutluyor26 Kasım 2025 Çarşamba 10:42
  • Hava bugün nasıl olacak?26 Kasım 2025 Çarşamba 10:39
  • DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk görevden alınıyor iddiası26 Kasım 2025 Çarşamba 10:11
  • Erhürman, Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyetini kabul etti25 Kasım 2025 Salı 18:48
  • Dinçyürek:” Dost ve kardeş ülkelerle sağlık alanında iş birliğine açığız”25 Kasım 2025 Salı 18:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti