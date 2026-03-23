Barçın açıkladı "Troll Juju Butik"de çalışıyor dedi çekleri gösterdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz hafta gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda kamu kaynaklarının kullanımı, “trol” iddiaları ve belgeler üzerinden yürüyen tartışmalara dikkat çekmişti.
Barçın açıkladı "Troll Juju Butik"de çalışıyor dedi çekleri gösterdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz hafta gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda kamu kaynaklarının kullanımı, “trol” iddiaları ve belgeler üzerinden yürüyen tartışmalara dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda, elindeki belgeleri gerekirse resmi makamlara sunacağını vurgulayan Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in “Böyle bir çek varsa istifa ederim” sözlerine yanıt vermişti. Barçın, belgeleri Cumhuriyet Meclisi’ne sunacağını belirterek, “Mecliste sunacağım, gerekirse Ünal Bey’e de teslim ederiz, Özdemir Bey’e de teslim ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

İddialarının arkasında olduğunu yineleyen Barçın, Üstel’in “Kanıtlanırsa istifa ederim” açıklamasına karşılık, “Bu belgeler elimizdedir. Pazartesine kadar istifa ettin, ettin. Etmedin, biz pazartesi günü bunu mecliste belgeleriyle size göstereceğiz” demişti.

Barçın, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde söz konusu çekleri kürsüden gösterdi.

SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel, İTÜ'ye devredilecek arazinin "stratejik" öneme sahip olduğunu açıkladı: Meclis'te bu konuyu konuşamam23 Mart 2026 Pazartesi 16:51
  • Zeki Çeler: Bu hükümet ülkeyi yönetemiyor23 Mart 2026 Pazartesi 13:35
  • Akpınar: “Fikir söyledik diye Türkiye’ye şikayet edildik”23 Mart 2026 Pazartesi 13:18
  • Basın-Sen'den Ceza ve Bilişim Suçları yasa değişikliğine tepki23 Mart 2026 Pazartesi 12:17
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak23 Mart 2026 Pazartesi 10:57
  • Akpınar: Yeniden milletvekili adayı olmayacağım23 Mart 2026 Pazartesi 10:56
  • CTP: Toplumsal hassasiyetler siyasetimizin merkezindedir23 Mart 2026 Pazartesi 09:36
  • 62 kuruluş, 3 bin 500 dönüm orman arazisinin devredilmesini ortak açıklamayla reddetti22 Mart 2026 Pazar 18:00
  • CTP, Kumyalı, Mehmetçik ve Ötüken’i ziyaret etti22 Mart 2026 Pazar 15:46
  • Meclis Genel Kurulu toplanacak22 Mart 2026 Pazar 14:36
