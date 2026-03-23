Barçın açıkladı "Troll Juju Butik"de çalışıyor dedi çekleri gösterdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz hafta gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda kamu kaynaklarının kullanımı, “trol” iddiaları ve belgeler üzerinden yürüyen tartışmalara dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda, elindeki belgeleri gerekirse resmi makamlara sunacağını vurgulayan Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in “Böyle bir çek varsa istifa ederim” sözlerine yanıt vermişti. Barçın, belgeleri Cumhuriyet Meclisi’ne sunacağını belirterek, “Mecliste sunacağım, gerekirse Ünal Bey’e de teslim ederiz, Özdemir Bey’e de teslim ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

İddialarının arkasında olduğunu yineleyen Barçın, Üstel’in “Kanıtlanırsa istifa ederim” açıklamasına karşılık, “Bu belgeler elimizdedir. Pazartesine kadar istifa ettin, ettin. Etmedin, biz pazartesi günü bunu mecliste belgeleriyle size göstereceğiz” demişti.

Barçın, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde söz konusu çekleri kürsüden gösterdi.