Basın-Sen: Gazetecilere yönelik tehditler tehlikeli bir boyuta ulaştı

Basın-Sen, Hüseyin Ekmekçi'ye yönelik tehditlerin tehlikeli boyuta ulaştığını belirterek, hükümet ve kolluk kuvvetlerinin bu tür şiddet olaylarına karşı yalnızca meslek örgütlerinin tepki göstermesini beklemeyip, bir an önce tedbir almak için çözüm üretme
Basın-Sen: Gazetecilere yönelik tehditler tehlikeli bir boyuta ulaştı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Basınına yönelik son dönemlerde artan tehdit ve baskıların sadece mesleği değil, tüm halkı ilgilendiren ve etkileyen bir sorun haline dönüştüğünü açıkladı.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, hükümet ve kolluk kuvvetlerinin bu gibi şiddet olaylarına karşı sadece meslek örgütlerinin tepki göstermesini beklememesi gerektiği belirtilerek, “Bir an önce tedbir almak için çareler üretmelidir” denildi.

 

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Son olarak üyemiz Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’ye yönelik tehdit mesajlarının içeriği gelinen aşamanın ne denli tehlikeli bir hal aldığını göstermektedir. Sahte hesaplarla gazetecileri tehdit eden bu şahısların kim veya kimler oldukları ve hangi merkezden yönlendirildikleri mutlak olarak araştırılmalıdır. Sade bir yazılı açıklama ile kınama yapmak veya gazetecilere yetersiz koruma sağlamak sorunu çözmemekle birlikte yayılmasına da büyük etken olmaktır.

Gazeteci haber yapar, gazeteci yorum yapar, gazeteci düşüncelerini ifade eder, sırf bunları yaptığı için bir gazeteciyi tehdit etmek en büyük acizlik örneğidir.

Sendika olarak Ekmekçi ve tüm basın emekçilerinin yanında olduğumuzun, her koşulda onlarla dayanışma içerisinde bu sorunla mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz.”

