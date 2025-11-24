Basın-Sen ve KTGB, Gazetecilere Yönelik Tehditlere Tepki Gösteriyor

İki örgüt, bu tehditleri kınamak ve basın özgürlüğüne dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım Salı günü saat 11.00’ de Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.

Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilere yönelik artan tehditlere karşı harekete geçiyor. İki örgüt, bu tehditleri kınamak ve basın özgürlüğüne dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım Salı günü saat 11.00’ de Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak.

Son dönemde gazetecilerin maruz kaldığı saldırılar ve tehditler, demokratik bir toplumun temel taşlarını sarsmakta ve medyanın bağımsızlığını tehlikeye atmaktadır. Basın-Sen ve KTGB, bu durumu protesto etmek ve gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için kamuoyunu bilinçlendirmek adına bu ortak basın açıklamasını gerçekleştirecek.

Etkinliğe, medya çalışanları ve basın özgürlüğüne destek veren tüm vatandaşlar davet edildi. Katılımlar, gazetecilerin karşılaştığı zorluklara karşı dayanışma sergilemek için büyük önem taşıyor. B

asın-Sen ve KTGB, etkinlik aracılığıyla, basın özgürlüğünün ve gazetecilerin güvenliğinin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.