Trump İran'a ültimatom verdi

Basın-Sen'den Ceza ve Bilişim Suçları yasa değişikliğine tepki

Basın Emekçileri Sendikası, Ceza ve Bilişim Suçları yasa değişikliklerinin Meclis’ten geçirilmek istendiğini savunarak yarın saat 11.00’de KTÖS Lokali’nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu ve tüm paydaşlara katılım çağrısı yaptı.
Basın-Sen'den Ceza ve Bilişim Suçları yasa değişikliğine tepki

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), hükümetin, tüm uyarılara rağmen Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Değişiklik Yasa Tasarılarıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'ten geçirme kararlılığını ortaya koyduğunu savundu.

Basın-Sen, gelinen aşamaya ilişkin bilgi vermek amacıyla yarın saat 11.00’de KTÖS Lokali ikinci katında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurarak, tüm paydaş örgütleri, basın emekçilerini ve halkı toplantıya davet etti.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, komite görüşmeleri sırasında ifade özgürlüğünün hapisle cezalandırılmayacağını belirten ve değişikliklere onay vermeyeceğini ifade eden iki UBP’li komite üyesinin görevden alınarak yerlerine başka isimlerin atanmasının, hükümetin niyetini ortaya koyduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, çarşamba günü yapılması planlanan ancak son anda iptal edilen komite toplantısına Basın-Sen’in gerekçe gösterilmeden davet edilmemesinin de, “muhalif görüşlerin dışlanarak, yasa değişikliklerini olduğu gibi geçirme ve hızlı bir şekilde Meclis gündemine getirme” isteğinin göstergesi olduğu iddia edildi.

Hükümet yetkililerinin, parti içinde dahi söz konusu değişikliklere karşı çıkan milletvekilleri bulunmasına rağmen baskı uygulamaya çalıştığı öne sürülen açıklamada, bu tutum eleştirildi.

Basın-Sen, tüm paydaş örgütler ve halka birlikte mücadele çağrısında bulunarak, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik herhangi bir girişime karşı basın emekçilerinin duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yasa tasarılarına komitede ya da Meclis’te onay verecek milletvekillerinin kamuoyu önünde sorumluluk taşıyacağı kaydedilerek, ifade ve düşünce özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirilen adımların karşısında durulacağı belirtildi.

