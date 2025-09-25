Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre 09.00-15.00 saatleri arasındaki altı saatlik kesintiden aşağıdaki bölgeler etkilenecek:

“Nergisli köyü, su motorları, Vadili köyü, Vadili sanayi sitesi, Paşaköy ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan askeri tesisler, Aket Tesisleri, su kuyuları, Yiğitler yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol bölgesi ve Geçitkale köy cami, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü, Dumica Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesi”