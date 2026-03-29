Belediyeler Birliği’nden ekonomik dalgalanma ve gelir kaybı uyarısı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve fiyat artışlarının yerel yönetimler üzerindeki etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Birlik, özellikle 25 Mart 2026 tarihli ve 58 sayılı Yasa Gücünde Kararname’ye dikkat çekerek, belediyelerin önemli özkaynak gelirlerinden biri olan akaryakıt kıymet tartı ücretlerinin 26 Mart – 1 Nisan 2026 tarihleri arasında istisna edilmesinin ciddi mali kayıplara yol açtığını belirtti. Açıklamada, başta İskele Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerin bu düzenlemeden olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Ekonomik dalgalanmanın sürdüğü bu dönemde belediyelerin yatırımlarının ve iç piyasaya sağladığı katkının, ekonomik canlılığın korunması açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi. Belediyelerin eğitim, spor, sağlık ve güvenlik gibi birçok alanda kamu hizmetlerinin kesintisiz devamını sağladığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Maliye Bakanlığı’ndan alacaklı durumda olan belediyelerin tüm zorluklara rağmen hizmetlerini sürdürmeye devam ettiği belirtildi.

Birlik, mevcut koşullar altında yerel yönetimlerin hizmetlerini sürdürebilmesi için belediyelerin özkaynak gelirlerini olumsuz etkileyen uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Benzer düzenlemelerin tekrar edilmemesi ve yasal çerçeveye uygun hareket edilmesinin önemine işaret edildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, merkezi yönetimi yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğini ve kamu hizmetlerinin devamlılığını gözeterek gerekli adımları atmaya davet etti.