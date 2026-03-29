  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

Belediyeler Birliği'nden ekonomik dalgalanma ve gelir kaybı uyarısı

» »
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve fiyat artışlarının yerel yönetimler üzerindeki etkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Birlik, özellikle 25 Mart 2026 tarihli ve 58 sayılı Yasa Gücünde Kararname’ye dikkat çekerek, belediyelerin önemli özkaynak gelirlerinden biri olan akaryakıt kıymet tartı ücretlerinin 26 Mart – 1 Nisan 2026 tarihleri arasında istisna edilmesinin ciddi mali kayıplara yol açtığını belirtti. Açıklamada, başta İskele Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerin bu düzenlemeden olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Ekonomik dalgalanmanın sürdüğü bu dönemde belediyelerin yatırımlarının ve iç piyasaya sağladığı katkının, ekonomik canlılığın korunması açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi. Belediyelerin eğitim, spor, sağlık ve güvenlik gibi birçok alanda kamu hizmetlerinin kesintisiz devamını sağladığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Maliye Bakanlığı’ndan alacaklı durumda olan belediyelerin tüm zorluklara rağmen hizmetlerini sürdürmeye devam ettiği belirtildi.

Birlik, mevcut koşullar altında yerel yönetimlerin hizmetlerini sürdürebilmesi için belediyelerin özkaynak gelirlerini olumsuz etkileyen uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Benzer düzenlemelerin tekrar edilmemesi ve yasal çerçeveye uygun hareket edilmesinin önemine işaret edildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, merkezi yönetimi yerel yönetimlerin sürdürülebilirliğini ve kamu hizmetlerinin devamlılığını gözeterek gerekli adımları atmaya davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti