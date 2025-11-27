  • BIST 10996.28
Berova'dan 13. Maaş açıklaması

Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Herkesin içi rahat olsun maaşlar da 13’üncü maaşlar da 31 Aralık’a kadar ödenecek” açıklamasını yaptı.
Berova'dan 13. Maaş açıklaması

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV’de katıldığı bir televizyon programında 13’üncü maaşlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Hükümetin mali mükellefiyetlerini kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayan Bakan Berova, “Herkesin içi rahat olsun maaşlar da 13’üncü maaşlar da 31 Aralık’a kadar ödenecek” dedi.

Berova, konuya ilişkin net açıklamanın Aralık ayı içinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

