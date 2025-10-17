  • BIST 10061.73
Bertan Özerdağ: Cumhurbaşkanlığı seçiminin adil ve sorunsuz geçmesi için gerekli tüm önlemler alındı

YSK Başkanı Bertan Özerdağ, 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde alınan tüm önlemleri açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, BRT’de katıldığı Manşet + programında 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili soruları yanıtladı.

Özerdağ, seçimin güvenli, adil ve sorunsuz geçmesi için YSK’nın her seçimde olduğu gibi bu seçimde de gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti. İlçe Seçim Kurulları tarafından sandık görevlilerine eğitim verildiğini ve YSK olarak seçim sürecinin hassas bir şekilde takip edildiğini ifade eden Özerdağ, seçime hazır olduklarını söyledi.

Seçimin güvenliğine yönelik iddialara da değinen Özerdağ, 2018 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi’nin hiçbir seçimde veya YSK çalışmalarında yer almadığını, YSK’nın tamamen kendi yazılım mühendisleri ve seçim yazılımıyla sonuçları yayınladığını açıkladı.

Sandık kurullarındaki başkan ve üyelerin eğitildiğini belirten Özerdağ, sandık alanında polis görevlisi bulunacağını, böylece güvenlik sorunlarının önleneceğini kaydetti. Ayrıca, seçimlere katılan her parti ve adayın temsilcisinin oy verme alanında bulunarak işlemleri gözlemleyebileceğini söyledi.

Seçmenlere de uyarılarda bulunan Özerdağ, oy kullanmak için kimlik kartı ve seçmen kartının yanında bulundurulması gerektiğini, pusulanın işaretli olmamasına ve arkasında iki mühür bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Oy verme sırasında telefonların sandık kuruluna bırakılması zorunlu.

Yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarının oy kullanabilmesi için seçmen listelerine kayıtlı olması gerektiğini belirten Özerdağ, belirli bir bölgede ikamet belgesi olmayanların sorun yaşayabileceğini ifade etti.

Seçime katılım oranı hakkında da konuşan Özerdağ, geçmiş seçimlerde oranların yüzde 60 civarında olduğunu ve vatandaşların anayasal haklarını kullanarak oy vermesini beklediklerini söyledi. Özerdağ, “Bu önemli bir seçimdir. Ülkenin en yüksek makamı olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçilenin güçlü bir seçmen desteğiyle gelmesi ve demokrasinin iyi işlemesi için seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Seçim propaganda sürecinde büyük ihlaller olmadığını belirten Özerdağ, bazı küçük ihlallerin tespit edildiğini ve gerekli kararların üretildiğini ifade etti. Propaganda yasağının 18 Ekim saat 18.00’den itibaren başlayacağını hatırlatan Özerdağ, yasağa uyulmasını beklediklerini ve özellikle sosyal medyada dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Oy verme işleminin 19 Ekim Pazar günü sabah 08.00’de başlayacağını ve 18.00’de sona ereceğini hatırlatan Özerdağ, resmi olmayan sonuçların saat 20.00 civarında açıklanmasını beklediklerini söyledi. Seçimin ikinci tura kalması durumunda yeni bir takvim belirleneceğini de belirtti.

YSK Başkanı Özerdağ, tüm adaylara başarılar dileyerek, seçimlerin adil, barış ve huzur içerisinde geçmesini temenni etti.

