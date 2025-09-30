  • BIST 11048.13
Beş Kıbrıslı Rum’un Askeri Mahkeme’deki davası bugün görülecek

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılanan 5 Kıbrıslı Rum’un davası bugün görülecek.
Beş Kıbrıslı Rum’un Askeri Mahkeme’deki davası bugün görülecek

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan beş Kıbrıslı Rum bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı. Savunmanın bir tanık dinlettiği dava bugün görülecek.

24 Eylül'de Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen duruşmada, avukatlar Uğur Çulhaoğlu ve Öncel Polili de hazır bulundu.

Duruşmada, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Togan Çakmak savunma adına tanık olarak dinlenmişti.

Sanıkların muhaceret işlemlerini gösteren emare hakkında teknik değerlendirmede bulunan Çakmak, excel dosyalarına ilişkin, “Veri bütünlüğü sağlandığını söyleyemem, verinin bütün olduğuna dair yemin veremem. Delilde eksiklik de var diyemem, tam da diyemem” şeklinde konuştu.

Savcı ise, verilerin tam ve bütün olduğunu kaydetti.

Savcının sorularına da yanıt veren Çakmak, polis tarafından kullanılan veri tabanını görmediği için hakkında bilgi sahibi olmadığını, kullanılan yazılım üzerinde inceleme yapmadığını dile getirerek, buna karşın her türlü yazılımı okuyabilme, açığını bulabilme ve düzeltme yapabilme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi, İngiltere’de ise master eğitimi aldığını dile getiren Çakmak, 15 yıldır veri tabanıyla ilgili çalıştığını belirtti.

Savcı ise, tanığın, Bilgisayar Mühendisi olsa da veri tabanı konusunda uzman olmadığı iddiasını dile getirdi.

Dava, savunmanın ikinci tanığını hazır edebilmesine olanak sağlama adına salı gününe ertelendi.

G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yapmış, kendisiyle birlikte araç sürücüsü A.K (E-60) ve araçtaki diğer yolcular A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

