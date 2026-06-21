Bir Günde 354 Sürücüye Ceza, 53 Araç Trafikten Men Edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 354 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 53 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.

Denetimler kapsamında toplam 2 bin 580 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde en fazla ihlal, 86 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle tespit edildi. Ayrıca 17 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirlendi.

Denetimlerde 3 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 13 sürücünün sigortasız, 13 sürücünün ise muayenesiz araç kullandığı tespit edildi. Bunun yanında 37 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edilirken, 16 sürücü trafik ışıklarına uymadığı gerekçesiyle işlem gördü.

Polis ekipleri ayrıca 6 sürücüyü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 14 sürücüyü emniyet kemeri takmamaktan, 2 sürücüyü polisin dur emrine uymamaktan ve 1 sürücüyü tehlikeli sürüş yapmaktan rapor etti. Diğer trafik suçlarından ise 146 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.