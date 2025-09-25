  • BIST 11376.89
  • Altın 4971.366
  • Dolar 41.477
  • Euro 48.5302
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Bu bölge 4 saat elektrik yok!

» »
Karaman köyünün bir bölümüne yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.
Bu bölge 4 saat elektrik yok!

Orta Gerilim Bakım çalışması yapılacağından yarın Karaman köyünün bir bölümüne dört saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.30-13.30 saatleri arasında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basın-Sen, Disiplin Tüzüğü iptalini destekledi; Bakan Çavuşoğlu’na istifa çağrısı yaptı25 Eylül 2025 Perşembe 15:17
  • Özersay: Laiklik konusunda tehlike henüz geçmedi25 Eylül 2025 Perşembe 14:59
  • Sahibinden izinsiz kullandığı araçla kaza yaptı25 Eylül 2025 Perşembe 14:56
  • 14 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor25 Eylül 2025 Perşembe 14:53
  • Tatar: Bu çağda savaş olmaz diyenler yakın coğrafyaya baksınlar25 Eylül 2025 Perşembe 14:51
  • Çeler: “Anayasa Mahkemesi kararı üç önemli mesaj veriyor”25 Eylül 2025 Perşembe 14:40
  • Türk Telekom KKTC'de iki ayrı şirket kurdu25 Eylül 2025 Perşembe 14:26
  • Polis Ekiplerinden Uyuşturucuya Yönelik Operasyonlar: 5 Kişi Tutuklandı25 Eylül 2025 Perşembe 13:29
  • Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı25 Eylül 2025 Perşembe 13:28
  • 1 kilo uyuşturucu... Zanlılar mahkemede25 Eylül 2025 Perşembe 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti