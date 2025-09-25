Bu bölge 4 saat elektrik yok!

Orta Gerilim Bakım çalışması yapılacağından yarın Karaman köyünün bir bölümüne dört saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.30-13.30 saatleri arasında olacak.
