Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Bugün hava nasıl olacak?

Hava parçalı ve çok bulutlu olacak
Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 1–7 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, 3 Kasım Pazartesi günü ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 29–32 derece, sahillerde ise 25–28 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

