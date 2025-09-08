  • BIST 10477.13
  • Altın 4846.068
  • Dolar 41.2742
  • Euro 48.6111
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Burak Maviş'den Üstel eleştirisi: Torpil düzeni dayatmaya çalışanların hesabı sandıkta sorulacak

» »
Öğretmen Sendikası Başkanı Burak Maviş, Başbakan Ünal Üstel’in sarf ettiği iddia edilen KHK sözlerini eleştirerek, gençlerin yazılı sınav başarılarının sözlü mülakatlarda siyasi müdahaleyle gölgelenemeyeceğini vurguladı.
Burak Maviş'den Üstel eleştirisi: Torpil düzeni dayatmaya çalışanların hesabı sandıkta sorulacak

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) Başkanı Burak Maviş, Başbakan Ünal Üstel’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da işaret ederek dile getirdiği iddia edilen “Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz” sözlerini eleştirdi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayımlanan basın açıklamasında, bu sözlerin yıllardır dile getirilen "vasatlığa, ranta, yolsuzluğa ve torpile dayalı" UBP zihniyetinin "en açık itirafı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Vasatlığın iktidarı UBP-DP-YDP üçlüsü döneminde siyaseti yozlaşmanın geldiği noktayı ve kamuda eşitlik, liyakat ile adaletin yok edilmesi için çalıştıklarını ortaya koymaktadır" denildi. KTÖS, UBP-DP-YDP üçlüsünün "gündemi dağıttığını, krizleri olağanlaştırdığını ve popülist söylemlerle sorumluluktan kaçtığını" iddia etti.

Gençlerin yazılı sınavlarda elde ettiği başarıların sözlü mülakatlarda siyasi müdahaleyle gölgelenebileceğine dikkat çeken sendika, "Bundan sonra KHK mülakatlarına siyasi müdahale sözü vermek seçim rüşvetidir. Yazılıda başarı kazanan gençlerin hakkını gasp etmek, işsizliği siyasi bağlantıya mahkûm etmek ve kamu hizmetini partizanlığa teslim etmek demektir" ifadelerini kullandı.

Maviş, gençlerin emeklerinin hiçe sayılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkenin gençleri yıllarca emek verip ülkesine faydalı olmaya çalışırken, ‘biz sözlüde hallederiz’ yaklaşımı açık bir emek hırsızlığıdır" dedi. KTÖS, torpil düzeni dayatmaya çalışanların "hesabının sandıkta sorulacağını" belirtti.

Açıklamada ayrıca, KTÖS ve diğer örgütlü sendikaların, gençlerin emeğini korumak için bu tür girişimlere geçit vermeyeceği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Acil kan aranıyor09 Eylül 2025 Salı 11:36
  • Simon Aykut'un ailesi isyan etti: 75 yaşındaki kanser hastası 500 gündür tutuklu!09 Eylül 2025 Salı 10:36
  • Nazım Çavuşoğlu: KKTC'de rekor! Toplamda 29 okul kazandırdık09 Eylül 2025 Salı 10:32
  • Çatalköy’de elektrik kesintisi09 Eylül 2025 Salı 09:19
  • Yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor09 Eylül 2025 Salı 09:16
  • KKTC Makamları Simon Aykut'u 500 gündür unuttu!09 Eylül 2025 Salı 09:14
  • 12 Eylül’e kadar ülke genelinde sular kesik09 Eylül 2025 Salı 09:13
  • Gençlerin Ünal abisi... "Bizim derdimiz torpil değildir, asla da olmayacaktır"08 Eylül 2025 Pazartesi 19:42
  • Çatalköy’de yarın elektrik kesintisi yapılacak08 Eylül 2025 Pazartesi 19:14
  • Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 3 aylık tutukluluk kararını bozdu08 Eylül 2025 Pazartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti