BY Genel Sekreteri Nazlı’dan hükümete 8 maddelik tasarruf çağrısı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, kamu maliyesindeki sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, bütçe açıklarının emekçilerin haklarına yönelmeden de giderilebileceğini belirtti. Nazlı, hükümetin kamu bütçesini dengelemek için halkın sırtına yeni yükler bindirmek yerine, yıllardır çeşitli sektörlere ve sermaye çevrelerine tanınan ayrıcalıkları, muafiyetleri ve teşvikleri hedef alması gerektiğini kaydetti.

Nazlı, “Kamu bütçesi için gerçek tasarruf, halktan değil ayrıcalıklardan yapılmalıdır” diyerek paylaştığı önerilerde, emekçileri hedef alan kemer sıkma politikalarının kaçınılmaz olmadığını savundu. Açıklamasında, kamu kaynaklarının özel çıkarlar lehine kullanılmasına son verilmesi halinde emek dostu bir bütçe politikasının mümkün olduğunu ifade eden Nazlı, sekiz başlık altında topladığı önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

ÖZEL ÜNİVERSİTE VE OKULLARA SAĞLANAN AYRICALIKLARIN KALDIRILMASI

Nazlı, özel üniversiteler ile özel okullara sağlanan tüm teşviklerin, vergi muafiyetlerinin ve ayrıcalıkların sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Bu kurumların kamusal hizmet görüntüsü altında ticari faaliyet yürüttüğünü ifade eden Nazlı, elde ettikleri gelirlerin kamu yararı gözetilerek vergilendirilmesi gerektiğini söyledi. Kamu bütçesinin, ticari kazanç sağlayan bu yapılara kaynak aktarmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Nazlı, tasarrufun öncelikle bu alanlarda başlaması gerektiğini dile getirdi.

BÜYÜK OTELLERE TANINAN İMTİYAZLARIN SONA ERDİRİLMESİ

Turizm sektöründe özellikle büyük otellere tanınan ayrıcalıklı uygulamaların kamu maliyesi üzerinde ciddi bir yük yarattığını belirten Nazlı, bu alandaki vergi muafiyetleri ve özel teşviklerin kaldırılmasını istedi. Nazlı, kamu gelirlerini artırmanın yollarından birinin, yüksek gelir elde eden büyük turizm işletmelerine sağlanan imtiyazları sonlandırmak olduğunu ifade etti. Bütçe açığının kapatılması için halktan fedakârlık istenirken büyük sermaye gruplarının korunmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

AKSA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE KALECİK SANTRALİ’NİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ

Enerji alanındaki kamu harcamalarına da dikkat çeken Nazlı, AKSA ile yapılan sözleşmenin iptal edilmesi ve Kalecik Santrali’nin kamulaştırılarak devlet denetimine alınması gerektiğini ifade etti. Enerji üretiminin kamusal bir hizmet olduğunu belirten Nazlı, bu alanın özel şirketlerin kâr hesabına bırakılmasının uzun vadede kamu bütçesi üzerindeki yükü büyüttüğünü kaydetti. Nazlı’ya göre enerji alanında kamu denetiminin güçlendirilmesi hem maliyetleri düşürecek hem de bütçe üzerindeki baskıyı azaltacak.

ULTRAZENGİN YÜZDE 2’LİK KESİME SERVET VERGİSİ

Nazlı, toplumun en yüksek servete sahip yüzde 2’lik kesimine yönelik bir defaya mahsus servet vergisi getirilmesini de önerdi. Lüks tüketim ve ekonomiye dahil edilmeyen büyük birikimlerin vergilendirilmesi gerektiğini belirten Nazlı, ekonomik krizin bedelinin emekçilere değil, en fazla servet biriktiren kesimlere ödetilmesi gerektiğini söyledi. Nazlı, kamu maliyesinde adaletin ancak gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlikleri hedef alan politikalarla sağlanabileceğini ifade etti.

SAĞLIK BÜTÇESİNİN ÖZEL SEKTÖRE AKTARILMASINA SON VERİLMESİ

Sağlık alanında uygulanan “özele sevk” politikasıyla kamu bütçesinden özel sektöre kaynak aktarıldığını belirten Nazlı, bu uygulamanın sona erdirilmesini istedi. Nazlı, sağlık bütçesinden ayrılan kaynakların özel hastanelere yönlendirilmesi yerine, devlet hastanelerinin altyapı, ekipman ve personel ihtiyaçlarına ayrılması gerektiğini kaydetti. Kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesinin hem toplumsal yarar sağlayacağını hem de uzun vadede daha sürdürülebilir bir mali yapı yaratacağını ifade etti.

SOSYAL SİGORTALARDA GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN PRİM TOPLANMASI

Nazlı, sosyal sigorta primlerinin çalışanların gerçek maaşları üzerinden yatırılması gerektiğini belirtti. Kayıt dışı ve eksik bildirim uygulamalarına karşı mevzuatta yer alan idari para cezalarının uygulanması gerektiğini söyleyen Nazlı, büyük işletmelere tanınan af ve teşviklerin de kaldırılmasını istedi. Sosyal sigorta sisteminin açıklarının, işverenlere sağlanan kolaylıklarla değil, gerçek ücret üzerinden düzenli ve adil prim toplanmasıyla giderilebileceğini kaydetti.

İNŞAAT SERMAYESİNE SAĞLANAN VERGİ AFLARININ KALDIRILMASI

Nazlı, inşaat sektörüne tanınan vergi afları, teşvikler ve muafiyetlerin kamu maliyesinde ciddi bir adaletsizlik yarattığını ifade etti. Kamu bütçesinin daraldığı bir dönemde inşaat sermayesinin korunmasının kabul edilemez olduğunu belirten Nazlı, bu ayrıcalıkların sona erdirilmesiyle bütçe gelirlerinin artırılabileceğini söyledi. Nazlı, mali disiplin adı altında emekçilere yük bindirilirken büyük sermaye çevrelerinin korunmasının siyasi bir tercih olduğunu da ortaya koydu.

FİBER OPTİK PROTOKOLÜN İPTALİ VE TÜRK TELEKOM AYRICALIKLARININ KALDIRILMASI

Nazlı’nın önerileri arasında fiber optik altyapı kapsamında yapılan protokolün iptali ve Türk Telekom’a sağlanan muafiyet ile serbestilerin kaldırılması da yer aldı. Telekomünikasyon alanında kamu kaynaklarının şeffaf, eşitlikçi ve kamu yararına uygun biçimde kullanılması gerektiğini belirten Nazlı, bu alanda belli şirketlere sağlanan ayrıcalıkların bütçeye zarar verdiğini ifade etti.

Nazlı, tüm bu önerilerin ortak amacının, kamu bütçesindeki yükün emekçilerin omzuna yıkılmasını engellemek olduğunu vurguladı. Hükümetin tercihinin halktan kesinti yapmak değil, ayrıcalıklı sektörleri ve sermaye çevrelerini hedef alan bir tasarruf programı olması gerektiğini belirten Nazlı, “Kamu bütçesi için emek dostu tasarruf politikaları mümkündür” mesajını verdi.