  • BIST 10747.15
  • Altın 5296.067
  • Dolar 41.6978
  • Euro 48.7387
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Çayönü-İncirli yolunda onarım çalışmaları başladı: Sürücülere dikkatli sürüş uyarısı yapıldı

» »
Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çayönü ile İncirli köyleri arası anayol güzergâhında bugün yol bakım, onarım ve yama faaliyetleri yapımına başlanacağını duyurarak bu güzergâhı kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmelerini istedi.
Çayönü-İncirli yolunda onarım çalışmaları başladı: Sürücülere dikkatli sürüş uyarısı yapıldı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çayönü ile İncirli köyleri arası anayol güzergâhında bugün yol bakım, onarım ve yama faaliyetleri yapımına başlanacağını duyurarak bu güzergâhı kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmelerini istedi.

Daireden yapılan açıklamada, çalışmaların, ikinci bir duyuruya kadar sürmesinin planlandığı kaydedilerek, güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önemine işaret edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da bir çok bölgede 30’ar dakikalık dönüşümler ile elektrik kesintisi yapılacak!06 Ekim 2025 Pazartesi 15:13
  • Gazimağusa'daki eğlence yerine silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 6 oldu06 Ekim 2025 Pazartesi 15:11
  • Çelebi: “Dikmen’in parasını niye vermiyorsunuz Sayın Ünal Üstel?”06 Ekim 2025 Pazartesi 14:15
  • Cumhurbaşkanı Tatar Azerbaycan'da...06 Ekim 2025 Pazartesi 13:49
  • Uyuşturucu satıcısına 6 yıl hapis cezası06 Ekim 2025 Pazartesi 13:47
  • Sahte diploma davası: Sanıkların itham edilmesine başlandı06 Ekim 2025 Pazartesi 13:46
  • Uyuşturucuyu Yiğitler Burcu’na sakladılar06 Ekim 2025 Pazartesi 13:44
  • Lefkoşa Maratonu’na ilk 5 günde 6 binin üzerinde kayıt yapıldı06 Ekim 2025 Pazartesi 13:43
  • Haftalık itfaiye raporu: Gerçekleşen 14 yangında toplam 1,5 milyon TL'lik zarar oluştu!06 Ekim 2025 Pazartesi 12:44
  • Üç ayrı trafik kazasında 4 yaralı, 2 tutuklu06 Ekim 2025 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti