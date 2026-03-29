Çeler yeniden genel başkan seçildi

. Tek aday olarak kurultaya giren Zeki Çeler yeniden genel başkan seçilirken, parti meclisi ile disiplin ve denetleme kurullarının yeni üyeleri de belirlendi. Kurultayda verilen ana mesaj ise netti: “Etkin güç TDP’dir.”

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 9. Olağan Kurultayı bu sabah saat 10.30’da The Paradise Park’ta toplandı. Kurultayda Genel Başkanlığa tek aday olan Zeki Çeler yeniden başkanlığa getirilirken, partinin yeni dönemde görev yapacak organları da belirlendi.

Kurultayın açılışında TDP Parti Meclisi Üyesi Avukat Ayşe Öztabay, Genel Sekreter Nevzat Özkunt’u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Kurultayda oluşturulan divanda, Divan Başkanlığı’na Cemal Özyiğit, Başkan Yardımcılığı’na ise Olgu Tansuğ seçildi. Divan sekreterliklerini Nazemin Gilanlıoğulları, Sıdıka Erkanlı ve Mehmet Perçinkardeşler üstlendi.

Çeler: Bu toplum için etkin bir güç olmak zorundayız

Kurultayda konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin yalnızca bir kurultay yapmak için değil, ülkenin nasıl bir siyasete ihtiyaç duyduğunu ortaya koymak için toplandığını söyledi.

Toplumda ciddi bir siyasal temsil eksikliği yaşandığını belirten Çeler, insanların yalnızca günlük sorunlarla değil, aynı zamanda güven verecek güçlü bir alternatif eksikliğiyle de karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Meclisin yalnızca sandalye sayısıyla ölçülemeyecek kadar önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Çeler, meclisin Kıbrıslı Türk halkının kendi kendini yönetme iradesinin en temel zemini olduğunu ifade etti.

Siyaseti iki büyük kutup arasına sıkıştırmak isteyen anlayışa itiraz ettiklerini söyleyen Çeler, TDP’nin tam da bu noktada çoğulculuğun, çok sesliliğin ve demokratik çeşitliliğin temsilcisi olduğunu kaydetti.

Çeler, “Eğer halk bize muhalefet görevi verirse mecliste de meclis dışında da etkin, kararlı ve üretken bir muhalefete hazırız. Ama bizim hazırlığımız yalnızca muhalefete yönelik değildir. Biz hükümete de hazırız, bu ülkeyi yönetmeye de hazırız” dedi.

“Ortada büyüyen bir enkaz var”

Ülkede kötü yönetim, plansızlık, yolsuzluk, liyakatsizlik ve vizyonsuzluk nedeniyle büyüyen bir enkaz oluştuğunu ifade eden Çeler, bu enkazı ancak hazırlıklı, kararlı ve topluma güven veren bir siyasi anlayışın aşabileceğini söyledi.

TDP’nin son yıllarda sloganla değil, kadroyla, programla ve hazırlıkla çalıştığını vurgulayan Çeler, “Muhalefet diyorsanız muhalefet, iktidar diyorsanız iktidar. Ama bilin ki biz bu toplum için etkin bir güç olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“TDP bölünmez, klik savaşları yaşamaz”

Çeler, TDP’yi diğer partilerden ayıran temel özelliklerden birinin parti içi bütünlük olduğunu vurgulayarak, TDP’nin kendi içinde bölünen, kliklere ayrılan, çıkar çatışmalarıyla kilitlenen bir parti olmadığını söyledi.

“Biz bir bütünüz” diyen Çeler, partinin şahıslar üzerinden değil, memleket ve toplumsal görev anlayışı üzerinden hareket ettiğini ifade etti.

“Temiz geçmişimizin en açık örneği Lefkoşa’dır”

Konuşmasında TDP’nin temiz siyaset anlayışına da geniş yer veren Çeler, partinin şaibesiz, dürüst ve hesap verebilir bir geleneğin temsilcisi olduğunu söyledi.

Bu anlayışın en somut örneğinin Lefkoşa Belediyesi olduğunu belirten Çeler, Lefkoşa’da hem kurucu bir iradenin hem de daha sonra çöken yapıyı yeniden ayağa kaldıran siyasi aklın bu gelenekten çıktığını vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sosyal demokrat belediyeciliğin en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Çeler, ne Akıncı döneminde ne de sonrasında bu çizgide şaibeli bir yönetim anlayışının görülmediğini söyledi.

Ekonomi, sağlık, eğitim ve dış politikada hazırlık mesajı

Kurultay konuşmasında ekonomi başlığına da geniş yer ayıran Çeler, ülkede ciddi bir hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği ve yoksullaşma yaşandığını söyledi.

TDP’nin ekonomi alanında güçlü teknik kadrolarla uzun süredir çalıştığını belirten Çeler, vergi düzenlemeleri, adil vergi toplama mekanizmaları, turizmde ve eğitimde kalite artışı, yerel iş gücünün güçlendirilmesi ve kamu yararını esas alan ekonomik yapı üzerinde hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Sağlık ve eğitim alanlarında da uzman kadrolarla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Çeler, vatandaşın bu alanlardaki temel sorunlarına sosyal demokrat bir perspektifle dokunacaklarını söyledi.

“Federasyon diyoruz, barış diyoruz”

Kıbrıs sorununa ilişkin de net mesajlar veren Çeler, TDP’nin çözüm modelinin açık olduğunu belirterek federasyon temelinde çözümden yana olduklarını yineledi.

Bölgedeki savaş ve gerilim ortamının barışın değerini daha da artırdığını vurgulayan Çeler, Kıbrıs’ın geleceğinin daha fazla gerilimde, daha fazla silahlanmada ya da hamasette değil, barışta olduğunu söyledi.

“Barış bir romantizm değildir, küçümsenecek bir şey değildir” diyen Çeler, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü hatırlatarak, TDP’nin bu çizgiden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

“Bu ülke sahipsiz değildir”

Konuşmasının sonunda tekçilik, kibir ve güç gösterisi siyasetini reddettiklerini belirten Çeler, toplumun ihtiyacının çoğulculuk, uzlaşı ve ortak akıl olduğunu söyledi.

“Bu ülke sahipsiz değildir. Bu toplum çaresiz değildir. Bu memleket kirli düzene mahkûm değildir” diyen Çeler, temiz siyasetin, dürüst yönetimin, halkı önceleyen ekonominin, nitelikli eğitimin, erişilebilir sağlığın, barışın ve çözümün mümkün olduğunu kaydetti.

Çeler, konuşmasını “O irade bu salondadır. O irade bu partidedir. O irade TDP’dedir. Etkin güç TDP’dir” sözleriyle tamamladı.