Çeler'e göre TDP parlayan bir yıldız!

Zeki Çeler: Toplumda ciddi bir umut yeşerdi, TDP artık parlayan bir yıldız

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TV 2020’de Cemre Akar’ın konuğu oldu.

19 Ekim’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı programına ilişkin konuşan Çeler, “Yoğun bir seçim programından çıktık ama seçim bizim için daha bitmedi. TDP’nin seçimi yeni başlıyor.” dedi.

Çeler, erken seçime hazırlanmanın, partinin aday listelerini ve manifestosunu oluşturmanın en öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, “Durmadan çalışıyoruz. Son seçimlerde alınan yüzde 63’lük oy bizim için önemli. Şu an toplumun TDP’den beklentisi ne, ona yoğunlaşıyoruz. Çünkü toplumda ciddi bir umut yeşerdi.” ifadelerini kullandı.

“TDP Artık Parlayan Bir Yıldız, Alternatif Parti Konumunda”

Çeler, TDP’nin hükümetteki eksikliğinin toplum tarafından hissedildiğini vurgulayarak, “Girne’de yüzde 32.5 oranında ciddi bir oy aldım. Rakiplerim hükümet ve ana muhalefet partisiydi. Bu sonuçlar görevde olduğum dönemde yaptıklarımın geri dönüşüdür. Mehmet Harmancı’nın Lefkoşa’da aldığı yüzde 50 oy TDP’nin güçlü yanlarıdır.” dedi.

Partisinin artık “parlayan bir yıldız” olarak görüldüğünü söyleyen Çeler, “Alternatif parti, kimin hükümet olacağına karar veren kilit partidir. Bu sorumluluğu hem güç hem yük olarak hissediyoruz,” dedi.

Eğitim, sağlık, trafik, yerel iş gücü ve sermaye, güvenlik, hayat pahalılığı gibi konularda radikal adımlar atacak bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çeler, “TDP’nin bu konularda atacağı adımlar hazır.” diye konuştu.

“Parti Meclisi ve MYK’ya Teşekkür”

Çeler, konuşmasının bir bölümünde Parti Meclisi ve MYK üyelerine teşekkür ederek,

“Bugün TDP’de yeniden filizlenen umut, PM ve MYK’daki yol arkadaşlarımın emeğiyle büyüyor. Aldığımız her kararın arkasında onların aklı, kararlılığı ve inancı var. Hepsine teşekkür borçluyum.” dedi.

“Bağımsız Vekillere TDP’nin Kapıları Açık”

Bağımsız milletvekillerine çağrı yapan Çeler, “Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve eski milletvekili Gülşah Manavoğlu’na TDP’nin kapıları sonuna kadar açık. Sosyal demokrat düşünceyle toplumu kucaklamak isteyen herkesle birlikte hareket etmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

“Meclis’ten Çekilmek Değil, Mücadele Etmek Gerekir”

Halkın Partisi’nin meclisten çekilme kararına da değinen Çeler, bu adımı “siyasi bir hata” olarak nitelendirdi:

“Halkın Partisi, meclisten çekilerek toplumu bir milyon sterlinlik seçim mecburiyetine soktu. Mecliste söyleyebileceği şeyleri dışarıda söylemeyi tercih etti. TDP olarak biz, mecliste olmasak da mücadeleyi bırakmadık. HP ise kazandığı haktan vazgeçerek bunu toplumun beklentisini karşıladım algısına dönüştürdü.” dedi.

“Toplumun Geleceği Pazarlık Konusu Olamaz”

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin olarak Çeler, “TDP ile CTP arasında bir pazarlık olmadı. Toplumun geleceği pazarlık edilemez dedik. 2020’de yaşanan travmaları aşmak için PM toplandı ve karar verdik, sonuna kadar mücadele ettik.” ifadelerini kullandı.

Olası bir genel seçimde CTP ile kavga etmeme kararı aldıklarını belirten Çeler, “Asıl muhalefet etmemiz gereken birbirimiz değil, UBP ve ortaklarıdır. Bir sosyal demokrat ittifak yarattık.” dedi.

“TDP Kadroları Güçlü, Alanında Uzman İsimlerle Çalışıyoruz”

TDP’nin birçok alanda kadrolarını oluşturduğunu söyleyen Çeler, “Partimizde çok donanımlı isimler var. Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, sağlık komitesi başkanı olarak eski Sağlık Bakanı Gülsen Bozkurt ve Süphi Hüdaoğlu ile birlikte çalışıyor. Tarım, eğitim, sağlık gibi alanlarda uzman arkadaşlarımız hazır.” diye konuştu.

Çeler, Genel Sağlık Sigortası sisteminin hayata geçirilmesini önemsediklerini vurguladı:

“Kalitesi artırılmış devlet hastanelerini özendirmek ve özel hizmetlerin sigorta kapsamında karşılanabilmesi için adım atmak istiyoruz.” dedi.

“Fiber Optik Ağa Karşı Değiliz, Yanlış Yönteme Karşıyız”

TDP lideri, fiber optik ağ protokolüne ilişkin eleştirilerde bulundu:

“Topluma dayatılan her şeye karşıyız. Fiber optik ağın kurulmasına karşı değiliz; ancak protokoldeki maddeler, rekabet yasasındaki eksiklikler ve özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı bir yapı olduğu için karşıyız. Bu ülkedeki kurumlarla iletişim, enerji ve su kaynakları devletin kontrolünde olmalıdır.” dedi.

Çeler, protokolün tüm kullanım hakkını Türk Telekom’a devrettiğini ve bunun rekabet yasasına aykırı olduğunu belirterek, “Fiber optiğe ihtiyaç var ancak bu iş ihale yöntemiyle yapılmalı. Kendi kurum ve yerel sermayemiz korunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Göç Etmek İstemiyoruz, Bu Ülkeye Kök Salacağız”

Konuşmasını toplumun geleceğine vurgu yaparak tamamlayan Çeler, “Bizim gidecek başka yerimiz yok. Bu ülkeden göç edilmesini istemiyorum. Hepimiz bu ülkeye kök saldık. Baraj altı kalmış bir parti olmamıza rağmen yılmadık, topluma siyaset üretmeye devam ediyoruz.” dedi.